Auto in de ban op het Hembrugterrein om uniek karakter te behouden

Het autoverkeer op het Hembrugterrein moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Dat vindt het gemeentebestuur van Zaanstad, omdat het op het maar liefst 40 hectare grote terrein steeds drukker wordt. Met twaalf actiepunten moet het unieke karakter beschermd worden. De auto weren, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en beter openbaar vervoer.

Nu kunnen auto's nog overal op het Hembrugterrein komen.

Na een rondvraag onder de ondernemers op het Hemburgterrein juicht vrijwel iedereen het terugdringen van de auto toe. "Want nu is het zo", zegt een interieurbouwer,"dat iedereen maar overal zijn auto parkeert, terwijl in mijn overeenkomst staat dat dat niet mag." Op een gewone doordeweeks dag is het allemaal niet zo'n probleem, wel als er grote evenementen worden gehouden. Dan is de chaos compleet en wordt op elk openbaar stuk straat of groenperkje geparkeerd ook al staan er bordjes met 'NIET PARKEREN'.

Bas Kinsbergen van Bind- de huiskamer van het Hembrugterrein - hoopt dat de sfeer niet verandert.

Betaald parkeren Bas Kinsbergen van Bind - de huiskamer van het Hembrugterrein - hoopt dat de maatregelen niet de aangename sfeer gaan verstoren. "Ik zit hier nu al tien jaar en klanten komen op de fiets, lopend of met de auto. Voor wat drinken en een tosti. Als er straks betaald parkeren wordt ingevoerd komt een groot deel niet meer. Want het zijn doorgaans geen rijke mensen en dan wordt een kopje koffie wel heel duur voor ze." Dat de auto op het terrein wordt teruggedrongen, vindt hij wel een uitstekend idee. "Gewoon parkeren bij de toegang en dan een stukje lopen. Dat lijkt me niet zo erg toch?!" Hij maakt zich wel een beetje zorgen over dat unieke karakter dat de gemeente zegt te willen beschermen. "Wat betekent dat? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Westergasterrein in Amsterdam waar we vaak mee worden vergeleken kun je je afvragen: Is dat nog uniek? Ik zie daar alleen maar horeca en evenemenen. Ik hoop toch echt niet dat hier gaat gebeuren."

Uithoek In al die momentale gebouwen uit de tijd toen het nog militair complex met een munitiefabriek was, zit een grote verscheidenheid aan culturele- en creatieve bedrijven. Zo heeft fotograaf Ruben Timman het Museum of Humanity opgericht voor foto-exposities, educatie en workshops. "Dat hier zo min mogelijk auto's worden toegelaten lijkt me een goed plan. Je moet wel uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld mensen die slecht ter been. Je zit natuurlijk wel in een uithoek. Een prachtige uithoek maar wel een uithoek."

Een van de weinige plekken waar de auto en fietser niet welkom is.

Wietse Boorsma van SeeSound Studio is druk bezig met verhuizen in het pand zelf. Hij maakt geluidscomposities voor films, tv-programma's en commercials. In het terugdringen van de auto op het terrein, kan hij zich wel vinden want af en toe loopt het wel de spuigaten uit. Als ondernemer heeft hij, net als de meesten, de auto of een busje wel vaak nodig. "Dan moet je niet aangewezen op alleen een parkeerterrein verderop." Wat ook een heikel punt is, is het openbaar vervoer. Een bus stopt niet op het Hembrugterrein. Het enige in de buurt is de veerpont naar Amsterdam. In het actieplan van de gemeente staat dan ook een aantal voorstellen om het openbaar vervoer te verbeteren.