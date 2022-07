Rode Kruis helpt Oekraïense vluchtelingen op CS niet meer na meningsverschil met gemeente

Oekraïense vluchtelingen worden sinds maart op het zogenoemde Humanitarian Service Point (HSP) op het Centraal Station geholpen. Vanaf daar krijgen ze een opvangplek toegewezen in Amsterdam of een andere gemeente. Op het HSP stonden medewerkers van zowel het Rode Kruis als de gemeente. Het ging in totaal om 25 mensen, waarvan een derde van het Rode Kruis was.

Ongeacht paspoort

Volgens het Rode Kruis heeft de gemeente recent het beleid aangescherpt. "Daardoor krijgen mensen zonder Oekraïens paspoort voortaan geen toegang meer tot het HSP. Het Rode Kruis vindt dat alle vluchtelingen eenzelfde welkom en humane opvang moeten krijgen, ongeacht hun paspoort", laat een woordvoerder desgevraagd weten. Medewerkers werden gisteren per email en in een Teams-vergadering bijgepraat.

Suzanne Segaar, districtsmanager van het Rode Kruis Amsterdam, zegt dat vluchtelingen worden doorgestuurd naar het aanmeldcentrum Ter Apel. "Terwijl de situatie in Ter Apel momenteel onhoudbaar is. Wij maken ons zorgen dat door het nieuwe beleid van de gemeente vele mensen, die vluchten voor hetzelfde conflict, niet worden geholpen en gedwongen op straat komen te staan."

Treinkaartje

Wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen) bevestigt dat vluchtelingen, bij twijfel over de geldigheid van hun document, inderdaad naar het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten om het document daar te laten controleren door de IND. Het personeel van het HSP is namelijk niet bevoegd om zo'n controle te doen. Als het nodig is, krijgen vluchtelingen een treinkaartje naar Ter Apel.

"We betreuren het dat het Rode Kruis hun bijdrage aan het HSP stopt, maar kijken terug op een goede samenwerking", zegt hij. "De gemeente zet de werkzaamheden op het HSP door en blijft vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen op het Centraal Station." Er komt daarom iets meer personeel van het gemeente bij om het werk te kunnen blijven doen.

Volgens Groot Wassink speelt het probleem in meer gemeentes. "Het zou goed zijn als er één centrale locatie komt waar een versnelde check plaatsvindt met professionals. Staatssecretaris Eric van der Burg van het ministerie van Justitie en Veiligheid moet die coördinatie oppakken."