Opgevangen asielzoekers hotel moeten even wijken voor congresgangers

Een groep asielzoekers die momenteel wordt opgevangen in het Van der Valk-hotel langs de A4 in Haarlemmermeer moet binnenkort tijdelijk plaatsmaken voor congresgangers. De congressen zijn belangrijk voor het hotel omdat het de eerste grote evenementen zijn sinds de coronaperiode.

De congressen zijn belangrijk voor het hotel, omdat het de eerste grotere evenementen zijn sinds de coronacrisis, die ook de hotelbranche flink heeft gedupeerd. Waar de asielzoekers in die weken worden opgevangen, weet Van der Valk nog niet, maar voor het COA kan het niet als een verrassing komen, benadrukt hij. "Dat is gelukkig ruim op tijd gecommuniceerd."

Toch geldt dat aanbod niet onbeperkt, legt hoteldirecteur Van der Valk uit. "Er zijn binnenkort een paar congressen die al heel lang in de agenda staan", vertelt hij. Daarom kan hij de groep asielzoekers binnenkort twee weken lang geen onderdak bieden in zijn hotel.

Dat vertelt directeur Bill van der Valk van Hotel Schiphol A4 - zoals het hotel officieel heet - in gesprek met NH Nieuws, en wordt bevestigd door de gemeente. De opvang van de tweehonderd asielzoekers is een initiatief van het hotel, dat daarmee het door capaciteitsgebrek geteisterde Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een handje probeert te helpen.

Ook het COA kan die vraag niet beantwoorden, en verwijst door naar de Veiligheidsregio Kennemerland. Die verwijst op haar beurt door naar regiegemeente Haarlem, waar NH Nieuws te horen krijgt dat we toch bij de gemeente Haarlemmermeer moeten zijn.

Alternatieve noodopvang

"Het gaat om een groep die van plek naar plek werd overgeplaatst", aldus een gemeentewoordvoerder. "Daarom heeft het hotel de mensen aangeboden om in het hotel tot rust te komen, maar de eigenaar heeft de kamers voor andere gasten nodig."

Ook weet de woordvoerder dat er inmiddels alternatieve noodopvang is geregeld. "In een ander hotel in Haarlemmermeer." Na 8 augustus is de groep weer welkom in het hotel langs de A4 dat een toekan als logo voert.