Schoonmakerstekort teistert toerismesector: "Moeten vaak mensen teleurstellen"

Na twee magere coronajaren hopen hotels, campings en vakantieparken deze zomer eindelijk volle bezetting te draaien. Toch lijkt een deel tegen een muur aan te lopen. Uit een belronde van NH Nieuws blijkt dat er een groot tekort aan schoonmakers is om de accomodaties schoon te maken. Ondanks de verhogingen van de cao twee jaar op rij, blijft de schoonmaakbranche onaantrekkelijk.

Ozd Celal, medewerker van uitzendbureau Hotel Schoonmaak Vacature, herkent het tekort aan schoonmakers. Volgens hem is de vraag naar schoonmakers altijd groot geweest, maar is die extra groot door de vakantieperiode. "Doordat meer mensen op vakantie gaan. Maar ook doordat de werknemers zelf op vakantie gaan. Vaak ook zonder goed te overleggen met de werkgever, waardoor er gaten ontstaan", verzekert hij. Tekort Volgens directeur van schoonmaakbedrijf Asenso Facilities, Sam Haidari, komt het tekort door de coronacrisis. "Toen zijn heel veel mensen uit deze branche ander werk gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan pakketbezorging of bij de post", legt hij uit. Binnen de schoonmaak wordt veel gewerkt met onderaannemers, zzp'ers, en niet zozeer met vaste contracten, vertelt medewerkster Demi van schoonmaakbedrijf Balans in Alkmaar. Het bedrijf wordt regelmatig gebeld voor losse klussen, maar kan niet alles aannemen. "We moeten mensen vaak teleurstellen omdat we helemaal niet meer in kunnen gaan op klussen van minder dan 8 uur per week voor onbepaalde tijd. Die zijn niet rendabel. Dit omdat het de kosten anders niet drukt en omdat we het ook druk hebben", aldus Demi.

Opvallend is dat na een belronde langs verschillende hotels en campings in Noord-Holland bedrijven of organisaties het probleem van het schoonmaaktekort wel erkennen, maar aangeven het zelf goed voor elkaar te hebben. Zo geeft een medewerker van vakantiepark Capfun de Bongerd in Tuitjenhorn aan wel van het tekort te hebben gehoord, maar veel schoonmakers in vaste dienst te hebben. "Gelukkig zijn wij helemaal voorzien. Wij hebben vaste mensen in dienst, maar maken in het vakantieseizoen ook gebruik van een schoonmaakbedrijf. Dus wij waren er op tijd bij", lacht ze. "Dus voor ons is dit dus echt geen probleem en lopen we nergens tegen aan op dit moment."

Extra beloningen Schoonmaakbedrijven trekken alles uit de kast om nieuw personeel aan te trekken. De medewerker van Hotel Schoonmaak Vacature, Celal, vertelt dat het bedrijf extra inzet op het belonen van mensen in de schoonmaak. "Dat doen wij door middel van extra beloningen boven het schoonmaak-cao en we betalen gemiddeld meer loon dan andere uitzendbureaus. Dat doen we om ze echt naar ons toe te trekken, want ze zijn hard nodig." "Op dit moment heb ik tachtig man in dienst, maar kom zeker wel dagelijks twintig man tekort. We hebben gewoon veel meer mensen nodig in deze branche. Iets moet ervoor zorgen dat de schoonmaaksector weer interessant wordt," aldus Haidairi.