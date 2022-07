Geld bijeen voor nieuwe fietstunnel Kogendijk: "Waar een wil is, is een tunnel"

De kruising Kogendijk-N9 (Steve Bikoweg) in Alkmaar verandert in een rotonde met fietstunnel. De fietstunnel kost 10 miljoen euro, en wordt betaald door de gemeenten Alkmaar en Bergen, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat financiert de rotonde. Plannen voor aanpassingen aan de toegangsweg richting Bergen zijn er al sinds 2016.

De provincie Noord-Holland legt drie miljoen euro op tafel voor de fietstunnel. De gemeenten Bergen en Alkmaar leggen samen drie miljoen euro bij. De resterende vier miljoen euro wordt betaald door Rijkswaterstaat, die voor het veiliger maken van de gehele N9 en de N99 tussen Alkmaar en Den Helder van de Tweede Kamer 200 miljoen euro mag uittrekken.

Rijkswaterstaat heeft ook budget om een rotonde aan te leggen bij deze kruising, en het Rijk heeft geld gereserveerd voor plannen om de N9 tussen de Kogendijk en Schoorldam veiliger te maken.

Beter voorkomen dan genezen

Gisterochtend kwamen de wethouders Robert te Beest van Alkmaar en Erik Bekkering van Bergen met gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland en Bregje van Beekvelt (directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat) naar de Golfbaan Sluispolder om een toelichting te geven op de financiering.

Mediapartner Duinstreek Centraal meldt dat de partijen het erover eens waren dat het vooral aan de 'niet aflatende inzet' van wethouder Bekkering te danken is dat de financiering uiteindelijk werd gevonden: "Hij hing steeds bij mij aan de telefoon over deze kwestie," sprak wethouder Robert te Beest van Alkmaar. "Nou, niet alleen bij jou hoor", viel gedeputeerde Olthof de Alkmaarse wethouder bij.

Bekkering vindt een fietstunnel op deze plek belangrijk voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid: "Het is waar dat er op deze plek nog niet veel ongelukken met fietsers gebeuren. Maar ik wil dat voor zijn. Ik geloof meer in een pro-actief beleid, dan reageren als het eigenlijk al te laat is", zei hij.

Waar een wil is, is een tunnel

Volgens Bekkering hebben 'alle partijen zich van hun goede kant laten zien'. "Het toont aan wat je met goede samenwerking kan bereiken. Waar een wil is, is een weg - of in dit geval: een tunnel."

De overheden kunnen nu beginnen aan de ontwerpen en aanbesteding. De bestuurders hopen dat de eerste spade nog voor 2024 de grond in kan. "Dan wordt het nog veiliger en makkelijker om vanuit Alkmaar naar het strand te fietsen", sprak wethouder Robert te Beest van Alkmaar.