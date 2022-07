De Peiling: ik maak mij zorgen over mijn bagage op schiphol deze zomer

Op Schiphol is het een grote chaos door achtergebleven koffers, en het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Er zijn meerdere oorzaken voor de kofferproblemen op de luchthaven. Zo heeft de luchthaven nog steeds te kampen met personeelstekorten, onder andere bij de bagage-afhandeling.

Daardoor kan bagage niet op tijd aan boord gebracht worden. Ook moeten koffers en tassen geregeld van boord gehaald worden, als reizigers hun vlucht missen. Dit komt dan weer doordat zij langer in de rij staan dan normaal, omdat er ook bij het inchecken gebrek aan personeel is.



Bagagemedewerkers schamen zich voor de chaotische toestanden op de luchthaven. NH sprak een aantal van hen, hun verhaal kun je hier lezen.



