Young Art Festival Beverwijk gaat beginnen: bekende namen, nieuw talent en kunst

Vandaag en morgen is landgoed Rorik in Beverwijk het decor van het Young Art Festival. Voor het eerst gaat het festival hier plaatsvinden en de organisatie is daarom extra druk in aanloop naar het feestweekend. Stella van Lieshout vertelt daarover: "Gisteren zijn de podia gebouwd, vandaag gaat het licht en geluid er in. Dan zijn we er bijna klaar voor!"

Voor Stella heeft de overstap van park Wersterhout naar de nieuwe locatie best wat voeten in de aarde gehad. "De grootste uitdaging is dat we op een nieuw terrein zijn, dat we nog niet kennen. Alles is nieuw en alles is opnieuw uitzoeken." Kijk hieronder naar een videoreportage over de laatste voorbereidingen voor het festival:

De opbouw van het Young Art Festival verloopt goed - NH Nieuws

Vrachtwagens die net de draai niet kunnen maken of kunstwerken die toch verplaatst moesten worden, het is allemaal nog wennen. "Vooral hele praktische dingen zoals met leveranciers. Het zijn vaak logistieke puzzeltjes die je moet schuiven", zo zegt Stella. Doolhof Kunst is er dus ook genoeg te vinden op landgoed Rorik deze vrijdag en zaterdag. Onder andere een bijzonder en interactief werk van student ruimtelijk vormgever Shannon Uitterdijk."Een doolhof! Het doolhof zou in principe moeten hangen maar dat is helaas niet gelukt. Ieder stukje doolhof heeft een eigen thema en een eigen stijl. Je gaat er alleen met je hoofd doorheen, dat is het hele concept. Er zijn ook overal doodlopende stukjes."

Shannon bij haar doolhof - NH Nieuws

Naast aanstormend talent zijn ook meer gevestigde namen te zien zoals de Nederlandstalige punkband Hang Youth. Ook Nona, Prins S. en de Geit en Afterpartees zijn in Beverwijk te vinden. Stella kan niet wachten: "Als ik het goed gedaan heb, kan ik tijdens dit weekend ook rondlopen en gewoon met mensen praten en genieten."