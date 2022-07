Gemeente geeft toe: nieuwe plek voor bedrijven vinden moet beter

Meerdere ondernemers moeten uit die buurt weg omdat de gemeente wil dat er daar 2000 woningen, twee nieuwe supermarkten en twee basisscholen komen. Ze zijn al vele jaren met ambtenaren in gesprek over een nieuwe plek, maar dat is niet gelukt. Op verzoek van de Partij van de Ouderen vond er in mei een nieuw gesprek tussen hen en de gemeente plaats.