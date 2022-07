Het wordt snikheet: hoe gaat West-Friesland met deze hitte om?

Het is vandaag al heet, maar morgen is het nog heter. De nuchtere West-Fries zal eerst zeggen: eerst maar eens zien en dan geloven. Alleen op de hitte moet je wel zijn voorbereid: wat doen zomerkampen, ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio?

NH Nieuws / Emmelie Valkenburgh

De zomervakantie is begonnen, dus op veel plekken worden er activiteiten voor kinderen gehouden. Zoals bij voetbalclub VVS'46 in Spanbroek. Stefan Dol organiseert daar de komende drie dagen een voetbalkamp. "We starten vandaag en morgen een uur eerder", vertelt hij over de genomen maatregelen. Ook zijn er meer drinkmomenten en koelmomenten. "Het is zwaar voetballen met de hitte. We zetten bakken met water neer en doen ook een activiteit in de sporthal. Daar is het lekker koel." Het huttendorp in Enkhuizen gaat ook vandaag van start. Daar wordt ouders geadviseerd om hun kinderen vooraf goed in te smeren. De organisatie heeft eerdere edities ook gewerkt met hitte, dus een protocol ligt klaar.

In een schaduwrijk park kunnen kinderen met pallets hun eigen hut bouwen. "De kinderen komen weinig in aanraking met de zon", vertelt Jamie van Schijndel van Welwonen. Verder worden er meer verplichte drinkmomenten ingelast en wordt er opgelet dat de kinderen niet te actief zijn. "De vrijwilligers houden de kinderen nauwlettend in de gaten." Waterijsjes en pootjebaden Ook aan de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid wordt gedacht. "Ze worden goed in de gaten gehouden", verzekert Eva Herder, woordvoerder bij WilgaerdenLeekerweideGroep. Genoeg vocht binnenkrijgen als het heet is, is erg belangrijk. Zeker voor ouderen die kwetsbaar zijn en vaak kampen met een verminderd dorstgevoel. "Zo worden er waterkannen neergezet, delen we koude washandjes uit en kunnen ze samen pootjebaden." Het Dijklander Ziekenhuis voorziet geen problemen met de voorspelde hitte. "Het is hier altijd koel. Ik zit nu zelfs met een vest aan", zegt woordvoerder Marjolein Beijne lachend. "We hebben namelijk koelplafonds in het ziekenhuis." Mocht het de spuigaten uitlopen, dan neemt het ziekenhuis passende maatregelen. "Dan bieden we waterijsjes aan en brengen we waterflesjes langs de kamers. Voor zowel het personeel als patiënten. Maar zover zal het niet niet komen, verwachten we." Brandweerspuit Meerdere West-Friese brandweerkazerne hebben aangekondigd dat ze voor wat extra verkoeling gaan zorgen de komende dagen. Zo spuit de vrijwillige brandweer in Medemblik er maandag op los vanaf 19.45 uur op het speelveld aan het Admiraalspad. Brandweer Opmeer houdt op dinsdag een waterfestijn vanaf 19.30 uur op De Weijver in Hoogwoud.

‼️ DELEN DELEN DELEN ‼️ Dinsdag 19 juli om 19.30 uur zullen wij in verband met het tropische weer een waterfestijn... Posted by Brandweer Opmeer on Friday, July 15, 2022