Bestuurder op de vlucht na gemiste bocht op Mauritskade

Vrijdagochtend rond kwart voor vijf is aan de Mauritskade in Oost een automobilist de controle over zijn auto verloren en de bosjes ingereden.

De automobilist nam vermoedelijk de oprit vanaf de Wibautstraat te hard. De auto schoot rechtdoor, raakte twee bomen en kwam vast te zitten in de bosjes.

Toen de politie even later arriveerde was de bestuurder er vandoor. Waarom de automobilist gevlucht is, is niet duidelijk.