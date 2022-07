Gemeenteraad kiest voor burgemeester met een 'frisse kijk' op Purmerend

Volstrekt onbekend in Purmerend en de Beemster is de nieuwe burgemeester van Purmerend. De 58-jarige Ellen van Selm komt uit Friesland, is van D66 en werd gisteravond voorgedragen in een bijzondere gemeenteraadsvergadering. Ze zei in een eerste reactie dat ze "blij en beduusd is" om de nieuwe burgemeester te worden van ''t stadje', zoals Beemsterlingen Purmerend liefkozend noemen.

Ellen van Selm - Gemeenteraad Purmerend

"De keuze op Van Selm, is een keuze op een frisse blik", zegt Bert Meulenberg van de Stadspartij-Beemster-Polderpartij. De vertrouwenscommissie koos Ellen van Selm uit 13 kandidaten. Volgens voorzitter Natalie Saaf-Pasteuning (PvdA) is zij de perfecte kandidaat voor Purmerend omdat zij heel goed de verbinding kan maken tussen stad en platteland. "Zij is nu burgemeester van Opsterland en dat ligt tussen Heerenveen en Drachten dus dan weet je alles van beide werelden". En nu de Beemster sinds kort bij Purmerend is dat alleen maar meegenomen.

Beste keuze Ook vice-voorzitter Bert Meulenberg vindt haar de beste keuze omdat ze heel graag samen met de raad wil werken en dicht bij de bevolking staat. "Want je doet dit werk voor de bewoners." Volgens hem is er niet gezocht naar een kandidaat die al bekend was met en ervaring had in Purmerend of in Den Haag. "Dat hebben we hier ook niet nodig en bovendien zit zij in het bestuur van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Dus ze weet Den Haag prima te vinden." Tekst gaat verder onder video.

Ellen van Selm geeft een reactie via een zoomverbinding nadat is voorgedragen als burgemeester. - NH Nieuws

De nieuwe burgemeester die geboren is in Hengelo, in Wageningen studeerde en ook wethouder was in Lelystad wordt op 22 september beëdigd. Tot die tijd neemt Don Bijl waar die al sinds 2009 burgemeester is en stopt omdat hij 70 jaar is geworden.