Ellen van Selm als nieuwe burgemeester van Purmerend: 'Blij en hoop op snelle kennismaking'

Tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad werd rond 22.00 uur vanavond bekend gemaakt wie de nieuwe functie als burgemeester van Purmerend mag vervullen. De gemeenteraad ziet Elen van Selm (58) uit Ureterp en lid van D66 als geschikte kandidaat. Een opmerkelijke keuze, want op dit moment is Van Selm burgemeester van de Friese gemeente Opsterland en ook liggen haar 'roots' niet in Purmerend.

Ellen van Selm was voor burgemeester van de Friese gemeente onder andere gemeenteraadslid in Lelystad en was werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur of bestuurder bij instellingen in Lelystad en omstreken. Van Selm is opgeleid als rurale sociologe aan de Wageningen Universiteit.

De reden om te solliciteren naar de functie van burgemeester was voor Van Selm, omdat er binnen deze functie 'een mooie mix is tussen stad en platteland'.

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad maakte haar naam bekend tijdens de extra openbare raadsvergadering vanavond. Voorafgaand vond een besloten raad plaats, waarin de gemeenteraad stemde over de meest geschikte kandidaat als burgemeester.

Dat Ellen van Selm deze rol mag vervullen is nog niet helemaal rond. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt namelijk na de raadsvergadering van vanavond doorgegeven aan de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties zal deze benoeming voorbereiden. Tot deze tijd is burgemeester Don Bijl aangesteld als waarnemend burgemeester in functie.

Beëdiging

Van Selm zal door de Kroon, de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog officieel worden benoemd. Dit gebeurt via een beëdiging op 22 september. Vanaf dan zal zij de rol van nieuwe burgemeester van Purmerend aannemen.