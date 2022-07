Emotioneel Statenlid probeert via rechter terugkeer bij de VVD af te dwingen: "Het is traumatisch"

Het was toch wel een opmerkelijk moment. Statenlid Grethe van Geffen stond tegenover haar oud-partijgenoten van de VVD in de Amsterdamse rechtbank. Ze vindt niet alleen dat ze ten onrechte uit de fractie is gezet, maar wil via de rechter ook afdwingen dat ze weer terug mag keren. Maar daar voelen de VVD-ers niks voor.

Ruud Waij en VVD

Tot een jaar terug zaten ze nog gemoedelijk naast elkaar in de banken van Provinciale Staten. Maar hoe anders is dat nu. Voor de rechtszaak staan ze in de hal zo'n twintig meter bij elkaar vandaan. Er wordt niet met elkaar gesproken, of überhaupt een blik met elkaar gewisseld. Eigenlijk begon het gerommel binnen de fractie al in 2020. Van Geffen liet weten moeite te hebben met de manier van vergaderen binnen de partij. Met name door gedeputeerde Cees Loggen. In augustus 2021 gaat het opnieuw mis. Ze zegt zich geïntimideerd te voelen door Loggen en er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek om tot een oplossing te komen. Maar zover komt het niet. De bom barst en Cees Loggen zegt het gesprek af. Er volgt een extra fractievergadering waar het functioneren van Van Geffen op tafel wordt gelegd. Partijgenoten stellen dat ze al vaker afspraken negeert en dat ze de beschuldigen moet onderbouwen. Zelf zegt het Statenlid te zijn overrompeld door inhoud van de vergadering, waar ze uiteindelijk uit de fractie wordt gestemd. Inquisitie Volgens de advocaat van Van Geffen was de houding van haar toenmalige partijgenoten onacceptabel. "Ze is publiekelijk neergesabeld en weggezet als onbetrouwbaar. Het was een soort inquisitie." Toen de rechter vroeg naar concrete voorbeelden van intimidatie werd het Van Geffen even te veel. Snikkend vertelde ze: "Als je in discussie gaat dan word je onderbroken en volgt minachting. Als je volhoudt, dan word je afgestraft. Dan vertoon ik divagedrag, en wordt er gezegd dat ik VVD-onwaardig ben. Ik weet ook niet waarom daar nog om moet huilen. Het is gewoon een trauma." Hoop op terugkeer Maar volgens haar oud-partijgenoten was simpelweg het vertrouwen weg, en willen ze haar ook niet meer terug in de fractie. Na afloop legt Grethe van Geffen uit waarom zij nog steeds terug wil naar een fractie die haar niet ziet zitten, en die ze zelf voor de rechter heeft gesleept. "Ik ben niet rancuneus. Ik ben een VVD-er in hart en nieren. En nu zeggen ze allemaal tegen mijn terugkeer te zijn. Maar individueel hoor ik anderen verhalen. Ik ben gekozen door de kiezer. Dus waarom zou een groepje mensen mogen bepalen wie er in de VVD mag zitten."

Quote "Natuurlijk zijn er belangrijkere problemen dan dit in Noord-Holland" Grethe van geffen, statenlid

Noord-Holland zit in een lastige tijd. Met onder meer een wooncrisis, en een stikstofcrisis. Dus rijst de vraag of de politici niet belangrijkere zaken hebben dan onderlinge conflicten via de rechter uit te vechten? "Natuurlijk zijn er belangrijkere problemen dan dit in Noord-Holland", zegt Van Geffen die zich niet bezwaard voelt. "Juist daarom is het toch belangrijk om een zo groot mogelijke VVD-fractie te hebben. Een andere VVD-er is overgestapt naar JA21, en de coalitie heeft nog maar één zetel meer dan de oppositie." Bijna de hele VVD-fractie was aanwezig in de rechtszaal. Fractievoorzitter Erik van der Maas schudde regelmatig het hoofd bij het horen van de beschuldigingen. "Ik vind het vreselijk om haar zo te zien", reageerde hij naar haar emotionele verhaal. "Ik vind het ook heel vervelend voor haar, maar ook voor ons. Ze hield zich al langer niet aan de afspraken. En dan is de grens dat iemand beschuldigd wordt van intimidatie zonder bewijs. Geleidelijk zijn we het vertrouwen verloren", legde Van der Maas uit aan de rechter. Op de kieslijst bij de VVD Naast eerherstel en een terugkeer in de fractie heeft Grethe van Geffen nog een groter doel. Ze wil tijdens de Statenverkiezingen volgend jaar ook weer op de kieslijst van de VVD komen. "Ik heb nog steeds heel veel steun, en wil graag verder." De rechter doet volgende week donderdag 21 juli uitspraak.