Zapp stopte met onderhandelingen met vakbonden: "Ze verwijten ons vijandigheid"

"Ze verwijten vijandigheid van met name onze vakbond", zegt bezorger Alex van vakbond Radical Riders. "We hebben namelijk een sticker gemaakt met denigrerende teksten over Zapp." Die sticker had de tekst 'Zapp sucks'.

Frank van Bennekom van vakbond FNV wijst erop dat veel jongeren geen Nederlands spreken of een werkvisum hebben. "Dus die kunnen misschien wel het land worden uitgestuurd. Dus het heeft best wel vergaande gevolgen."