Weesper identiteit: 'daar hoort ook een bakfiets bij'

Nu Weesp al een paar maanden deel is van Amsterdam rijst de vraag. Wat is die identiteit eigenlijk? In het nieuwe gepresenteerde beleidsplan is veel aandacht voor het behoud van de oud-Weesper identiteit. Vooral nu met de komst van de gigawijk Weespersluis.

'Het inwonertal zal in 10 jaar tijd van 21.000 naar 30.000 groeien,' zegt dagelijks bestuurder Jan van der Does enthousiast, staand tussen het oude en het nieuwe Weesp. 'Dit heeft natuurlijk heel veel impact.' De bestuurscommissie, zoals dat nu in Weesp heet, heeft een beleidsplan geschreven waar veel aandacht is voor het behoud van de Weesper identiteit.

'De kracht van Weesp zit 'm in het verenigingsleven', stelt Van der Does, 'daarom is het zaak we elkaar daar ontmoeten.' Maar ook het begroeten van elkaar en naar elkaar omkijken vindt Jan belangrijk.

'Weespers moeten hun best doen'

'Niet alleen de nieuwe mensen moeten zich aanpassen, ook de Weespers die hier al jaren wonen,' vertelt Van der Does, 'spreek elkaar eens aan in de winkel, maak eens een praatje.' De nieuwe bewoners van Weespersluis zijn voor het merendeel Amsterdammers. De komende tijd zal gemeente Amsterdam zich inzetten om de beleidsplannen ook in uitvoering te brengen.