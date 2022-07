Meer afsluitingen en parkeerplaatsen opgeheven vanwege onderhoud kades en bruggen

Het werk aan bruggen en kades in de stad moet 'eenvoudiger, sneller en goedkoper'. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. Amsterdammers zullen er daardoor meer last van kunnen krijgen.

Volgens Van der Horst zijn er door de omvang van het probleem en de 'beperkte financiële ruimte' stevige keuzes en een lange adem nodig. Bovendien zijn de prijzen gestegen en is er minder personeel en zijn er minder grondstoffen.

Vaker inzetten

"Het afsluiten van een brug voor (zwaar)verkeer, het niet versterken van een kade of het opheffen van parkeerplaatsen heeft vanzelfsprekend impact op de bereikbaarheid, maar om de opgave te spreiden over de tijd en kosten te besparen, zullen we dit vaker inzetten", schrijft de wethouder in de brief.

De afgelopen jaren werd er gekeken of het onderhoud gecombineerd kon worden met werk aan de omgeving. Dat maakte het werk echter complexer en duurder. In de toekomst gebeurt dit daarom minder vaak.

Eis losgelaten

Een aantal projecten bleek door eisen van de gemeente niet te passen in het gereserveerde budget. Zo wilde de gemeente al het bouwverkeer over water laten plaatsvinden bij de Jacob Catskade. Omdat dat een 'prijsopdrijvende werking' had, is die eis losgelaten.

De gemeente verwacht dat er zo'n 80 tot 125 bruggen en circa 60 kilometer kademuur gerenoveerd of vernieuwd moeten worden. In Weesp, dat onlangs bij de gemeente kwam, bleken soortgelijke problemen te spelen. Daar moeten achttien verkeersbruggen, 2,6 km kademuur en 2,3 km damwand aangepakt worden.