Uitgeest hoopt weer te kunnen slapen met nieuwe vliegroute, 'maar eerst zien, dan geloven'

In Uitgeest is niet iedereen ervan overtuigd dat de nieuwe aanvliegroute naar de Polderbaan op Schiphol betekent dat ze hun nachtrust terug hebben. Vliegtuigen gaan woonkernen in de IJmond 's nachts ontzien door een andere landingsroute, later te dalen en minder motorvermogen te gebruiken. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) spreekt van 'goed nieuws'.

Toch is ras-Uitgeester Nico Brantjes er niet van overtuigd dat IJmonders hun nachtrust terugkrijgen Zelf is hij redelijk gewend geraakt aan de herrie, maar zijn vrouw heeft erg veel last van het het kabaal. "En ik hoor ook van mensen in mijn omgeving dat ze er een trauma aan overhouden. Dat zijn vooral mensen die later in Uitgeest zijn komen wonen. Ze vinden het hier wel leuk, kopen een huis en komen dan tot de conclusie dat de vliegtuigen wel érg laag overvliegen. Zó laag, je hebt soms het gevoel dat je ze met je hand kunt grijpen."