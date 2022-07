Peter 'politieke klusjesman' Rehwinkel neemt afscheid in Dijk en Waard

Hij wist wel dat het ruim zes maanden zou duren, maar het afscheid valt hem toch zwaar. Waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel (58) zwaait woensdagavond af in Dijk en Waard. "Ik heb mijn hart verloren aan de mensen en ben dankbaar dat ik hun burgemeester mocht zijn."

Dijk en Waard Centraal

In zijn werkkamer kijkt Peter Rehwinkel om zich heen. Het is dinsdagmiddag als mediapartner Dijk en Waard Centraal hem spreekt en over ongeveer dertig uur is Maarten Poorter de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard. "Dat ik deze kamer moet missen doet me niks, maar de mensen zitten in mijn hart", aldus Rehwinkel. Op zijn bureau staan verschillende afscheidscadeaus: "Kijk, dit is een reiskoffer met een afbeelding van het Rijk der Duizend Eilanden en hier zijn kaarten die ik heb gekregen. Ik vind het mooi dat mensen op deze manier de tijd voor mij hebben genomen." 'Bijzonder gevoel' Ruim zes maanden geleden werd Peter Rehwinkel waarnemend burgemeester van de kersverse gemeente Dijk en Waard. Het startsein van het nieuwe jaar was voor hem ook het startsein van zijn burgemeesterschap.

Quote "Als het maar anders wordt dan in Bergen, dacht ik" Peter Rehwinkel

"Het is een bijzonder gevoel", vertelt hij. "Je bent oud en nieuw aan het vieren en je weet dat je nu verantwoordelijk bent voor een nieuwe gemeente. Als het maar anders wordt dan in Bergen, dacht ik toen. Daar heb ik voor mijn gevoel te veel achter een computerscherm gezeten." Meer de straat op En anders dan in Bergen is het zeker geworden, benadrukt Rehwinkel. "Het is een bijzondere tijd geweest. Eerst corona, daarna de oorlog in Oost-Europa en de opvang van vluchtelingen. Er zijn grote uitdagingen geweest, maar ook was er meer mogelijk doordat coronamaatregelen werden opgeheven." Hij vervolgt: "Ik kon weer bij bruidsparen op de koffie of bij verenigingen langs. Ik geniet ervan om mensen te ontmoeten. Weten hoe ze in het leven staan en wat ze drijft. Als burgemeester zit je niet alleen op je kamer, maar moet je vooral de dorpen en wijken in." Burgemeesterschap als roeping Het burgemeesterschap is volgens Rehwinkel op zijn lijf geschreven en in de toekomst draagt hij graag weer een ambtsketen. "Ik zie het burgemeesterschap echt als mijn roeping en ben altijd vereerd om burgemeester te mogen zijn. Recent ben ik benaderd voor een nieuwe waarneming, maar ik wil eerst hier klaar zijn. Volgende week verschijnt een artikel van mijn hand in het NRC en ga ik vakantie vieren. Daarna zien we wel weer verder."

Quote "Laatst werd ik beschreven als een politieke vakman, maar ik zie mezelf veel meer als een klusjesman; een politieke klusjesman" Peter Rehwinkel

"Ik wil niet gelijk in een nieuwe waarneming duiken", benadrukt Rehwinkel. Dat vindt hij belangrijk om te zeggen: hij heeft dan wel drie waarnemingen in vijf jaar tijd gehad, maar is er niet alleen 'om een stoel warm te houden'. "Elk burgemeesterschap verdient de volle aandacht. Mijn gevoel was in Naarden en Groningen niet anders dan bij waarnemingen in Zaltbommel, Bergen en Dijk en Waard." Volgens Rehwinkel is burgemeester zijn 'een verantwoordelijkheid die je altijd moet dragen'. "Laatst werd ik in de krant beschreven als een politieke vakman, maar ik zie mezelf veel meer als een klusjesman, een politieke klusjesman."