Rechtbank geeft gemeente gelijk: geen geitenhouderij in Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen heeft van de rechtbank gelijk gekregen om een aanvraag voor de vergunning van een geitenboerderij af te wijzen. Dat werd donderdag besloten in Haarlem. Volgens de gemeente zijn de gezondheidsrisico's te groot en de rechtbank gaat hier in mee.

De mogelijke komst van een geitenhouderij met 2.000 geiten hield de gemoederen flink bezig in Enkhuizen. Al ruim vier steggelen Elsenburg B.V. en de gemeente Enkhuizen over de komst van de geitenboerderij. Nadat omwonenden - 465 in totaal - een bezwaar hadden ingediend, werd de vergunning alsnog ingetrokken.

De initiatiefnemers van de geitenboerderij stapten naar de bestuursrechter om dit te stoppen. Donderdag deed de rechter uitspraak, en stelde de gemeente Enkhuizen in het gelijk. Ook omdat er voldoende onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico's voor omwonenden. Zo is er een verhoogde kans op longontsteking.

Wel vergunning, geen vergunning

In 2018 dienden initiatiefnemers een vergunningsaanvraag in voor een geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen, goed voor 2.000 geiten. Uit verzet werd een petitie gestart, zeker omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat omwonenden gezondheidsrisico's lopen. Om die reden is er sinds december 2018 ook een geitenstop in de provincie Noord-Holland.

Maar omdat de aanvraag werd ingediend vlak voordat de geitenstop van kracht ging, moest de gemeente die toch in behandeling nemen.

De verbazing was dan ook groot als er eind december 2020 alsnog een vergunning wordt verleend. Toch adviseerde de Omgevingsdienst de gemeente om verder onderzoek te doen, naar de mogelijke risico's van een geitenhouderij op het milieu en de gezondheid.

De gemeente Enkhuizen moest opnieuw een beslissing nemen over de aanvraag en kon niet anders dan weigeren. De rechtbank gaat hier vandaag in mee.