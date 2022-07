Schutter in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar celstraf

De man die in mei 2018 in de Krootstraat in Amsterdam Zuidoost een bestuurder van een bestelbus doodschoot , is door het gerechtshof veroordeeld tot dertig jaar celstraf. Naast moord is hij ook schuldig aan drie pogingen tot doodslag, omdat hij ook op andere automobilisten schoot.

In de bestelbus was een verborgen ruimte gemaakt waarin een kilo cocaïne was verstopt. De schutter vervoerde die drugs samen met een aantal anderen. De bestelbus werd uiteindelijk gestolen. Toen een van de betrokkenen de bus later zag staan, ging de schutter met een vuurwapen naar de bus toe.

Hij schoot de bestuurder, een 19-jarige jongen die waarschijnlijk niet wist dat er cocaïne in de auto lag, meteen dood. Ook schoot hij een vriend van de man, die in een andere auto reed, in zijn been en borst. Verder schoot hij op een jong stel dat toevallig langs reed.

Volgens het gerechtshof is hij doelgericht op pad gegaan met het plan om de bestelbus met vuurwapengeweld terug te pakken. "Hij had tijdens een rit van tien minuten naar de plaats delict ruim gelegenheid na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven."

Hij is ook veroordeeld wegens vuurwapenbezit, het bezit van een complete cocaïne-wasserij en witwassen van een personenauto. De straf is ook bedoeld om anderen af te schrikken dit soort misdrijven te plegen en te voorkomen dat de schutter in herhaling valt.