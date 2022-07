Museumstoomtram brengt toerist uit Amsterdam naar West-Friesland

Een tijdreis door West-Friesland, zo moet de nieuwe treinlijn eruitzien. Toeristen vertrekken per stoomtrein vanuit Amsterdam naar Enkhuizen, varen met een historische veerboot naar Medemblik, nemen de stoomtram naar Hoorn en reizen daarna over het hoofdspoor weer terug naar de hoofdstad.

Het moet volgens René van den Broeke, directeur van de Museumstoomtram, een boost geven aan het toerisme in West-Friesland. "Dat we daarvoor het spoornet kunnen gebruiken, is natuurlijk gaaf. Als ondernemer zoeken we dagelijks de grens op."

Morgen vertrekt de eerste stoomtrein vanuit Amsterdam. "De animo is groot. Velen hebben zich al aangemeld voor deze pilot. We rijden deze zomer een aantal keer en zijn heel benieuwd of het aanslaat."

Tuffen door het landschap

Maar het is niet alleen van locatie naar locatie. Van den Broeke: "We laten een stukje West-Friesland zien, met een rijke historie. De toerist in Nederland komt niet verder dan Volendam of de Zaanse Schans. Maar onze provincie heeft nog veel meer te bieden dan alleen molens en de visserij. "