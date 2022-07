Enorme drukte verwacht voor concert Ed Sheeran morgen: geen parkeerplekken meer

Bezoekers van het concert hebben een email en een sms gehad. "Tenzij je al een parkeerplek hebt gereserveerd, is parkeren in het Arena-gebied niet meer mogelijk op 15 juli", schrijft de concertorganisator. Aangeraden wordt om bij de RAI, in Breukelen, Weesp of Amsterdam-Noord te parkeren en dan met het openbaar vervoer verder te reizen.

Vanavond ook concert

De Britse singer-songwriter treedt vanavond ook al op in de Johan Cruijff Arena, maar dan zijn er nog wel een aantal parkeerplekken beschikbaar. Dat concert is ook niet geheel uitverkocht.

Er werden alleen mobiele tickets die op naam staan verkocht. Identiteitsbewijzen van bezoekers worden gecontroleerd. Ook moeten tickets digitaal ontgrendeld worden. Bezoekers wordt gevraagd om dat thuis al te doen, omdat het bereik rond de Arena 'beperkt' kan zijn.

Derde evenement

De concerten zijn het derde grote evenement in de Johan Cruijff Arena dit jaar. Op 2 juli was dance-evenement Sensation White en een week geleden traden The Rolling Stones op. Beide dagen waren er met hekken minder lange wachtrijen gemaakt dan voor beide concerten van Ed Sheeran.

De deuren van de Johan Cruijff Arena gaan om 16.00 uur open. Het voorprogramma begint om 18.00 uur en Ed Sheeran om 20.15 uur.