Fransien en dochters moeten nog maanden bivakkeren in muizenplaag: "Die geur is zo goor"

Fransien en haar dochters Demie (23) en Ronie (11) krijgen van Intermaris, ondanks onleefbare situatie en gezondheidsklachten, geen tijdelijke woning aangeboden. De woningcorporatie blijft erbij dat de familie uit Hoorn verhaal moet halen bij de zorgverzekeraar. Wel gaat Intermaris de gebreken van de woning aanpakken, maar de verwachting is dat alle werkzaamheden pas rond september klaar zullen zijn. Dat betekent dat de familie tot die tijd moet zien te leven met de muizenplaag.

HVC, Intermaris, een huisarts, GGD, zorgverzekeraars, gemeente Hoorn en raadsvragen van lokale partij Fractie Tonnaer: allemaal bogen ze zich over de verschrikkelijke woonsituatie van de familie uit Hoorn. Al maanden leven ze tussen een enorme muizenplaag en ondanks de inspanningen en inmenging van meerdere organisaties, blijft de familie voorlopig nog in een ongezonde en onleefbare woning wonen. Hoe is het dan toch mogelijk dat er nog steeds geen alternatief is gevonden voor familie?

Bij binnenkomst van de woning merk je direct de geur op van ontlasting en dode muizen. Dat is ook niet verwonderlijk als je weet dat de familie gemiddeld zo'n tien muizen per dag vangt. Huurder Fransien zit er compleet doorheen en heeft het gevoel dat ze keer op keer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ook de zomerse temperaturen zorgen ervoor dat de stank van dode kadavers en urine nog sterker aanwezig is. "De stank en vliegen worden met de dag erger."

Uit een aangetekende brief van de huisarts bleek eerder al dat de familie letterlijk ziek is geworden van de muizenplaag. Fransien hoopt daarom nog steeds dat ze een tijdelijke woning krijgt aangeboden. Toch blijft de grote vraag: wie is de eindverantwoordelijke? "Intermaris geeft aan dat ik verhaal moet halen bij mijn zorgverzekeraar", zucht Fransien. "Maar als ik die bel en mijn situatie uitleg, legt de verzekeraar uit dat dit niet onder de zorgverzekering valt." Als we bellen met de zorgverzekeraar van Fransien, blijkt dit inderdaad te kloppen en wordt er door een werknemer raar opgekeken als de case van Francien wordt uitgelegd. "Er is geen verzekering bij ons die dit dekt." Eerder maakte NH Nieuws/WEEFF al een reportage over de verschrikkelijke woonsituatie van Fransien en haar dochters. Tekst gaat verder onder de video.

Woonbond Volgens de Woonbond, een Nederlandse landelijke vereniging voor huurders, is de situatie juridisch gezien een redelijk complex verhaal. "De verhuurder is verantwoordelijk als er door een gebrek aan de woning een muizenplaag is", vertelt persvoorlichter Marcel Trip. "Dat laatste lijkt hier duidelijk het geval te zijn. Maar wel met de complicerende factor dat dat komt door Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) van de vorige huurder."

Bijna acht jaar geleden deed Fransien namelijk aan een woningruil, waardoor ze de ZAV van de vorige huurder overnam. "De vraag blijft dus wat de oorspronkelijke huurder met Intermaris heeft afgesproken", stelt Trip. "Als er afgesproken is dat de huurder zelf verantwoordelijk blijkt te zijn voor het onderhoud van de ZAV. Dan ligt de verantwoordelijkheid om gebreken te verhelpen voor deze verandering niet langer bij de verhuurder." "Maar vaak gaan corporaties een nieuw huurcontract aan, dan neem je dus niet automatisch alle afspraken met de vorige bewoner over. In het laatste geval is de kans dus groot dat de verhuurder weer verantwoordelijk is voor onderhoud van de ZAV", verklaart Trip.

Woonbond: Intermaris heeft een morele plicht De Woonbond is tevreden dat woningcorporatie Intermaris alsnog heeft aangegeven de bouwkundige gebreken op korte termijn aan te pakken, maar vindt dat de houding van Intermaris vanaf het begin anders had gemoeten. "Een woningcorporatie is een maatschappelijke organisatie en heeft een morele plicht. Als dan iemand ziek wordt in een woning, ga je niet op zoek naar de rand van de wet. Je wil toch een goede verhuurder zijn? Zeker gezien de ernstige klachten moet dit zo snel mogelijk worden opgelost. Daar moet Intermaris zich als corporatie van haar maatschappelijke kant laten zien." Werkzaamheden Woningcorporatie Intermaris zoekt nog uit wat de gemaakte afspraken waren met de voormalige huurder. Inmiddels heeft Intermaris een planning gemaakt voor de aanstaande werkzaamheden, om zo bouwkundige gebreken aan te pakken en hopelijk ook de woning muisvrij te krijgen. "De keuken wordt in september geleverd", laat woordvoerder Edy Klaassen weten. "Eerder is helaas écht niet mogelijk. Dit heeft te maken met een lange levertijd." In de tussentijd komt er tot september tweewekelijks bezoek van een ongediertebestrijder. Volgens Intermaris kan een ander deel van de werkzaamheden – verlaagd plafond verwijderen en gaten in berging en muur dichten – wel op korte termijn worden verricht. "Maar dat betekent dan wel dat ze meerdere keren last heeft van werkzaamheden", benadrukt Klaassen. "Het is voordeliger als alles in één keer wordt gedaan in september. Dan heeft Fransien maar één keer overlast." Zelf geeft Fransien aan dat ze deze periode te lang vindt duren om te overbruggen.