Auto onder vrachtwagen in Alkmaar, twee personen naar het ziekenhuis

Drie auto's en een vrachtwagen raakten vanmiddag betrokken bij een ongeluk op de Berenkoog in Alkmaar. De voorste auto kwam met zijn neus onder de vrachtwagen terecht. Twee personen zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur vanmiddag. Hoe het precies is ontstaan, is niet bekend. Momenteel is de verkeersongevallenanalyse van de politie op de plek van het ongeluk om dit te onderzoeken.

Ook worden de auto's geborgen en wordt de weg, die was afgezet, volgens een politiewoordvoerder 'binnen enkele minuten' weer vrijgegeven.