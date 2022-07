Natuurlijk Noord-Holland: "Voor de gierzwaluw is Amsterdam gewoon een rotslandschap"

Amsterdam vergroent. Steeds meer geveltuintjes verschijnen vaak met steun van de gemeente. Bij nieuwbouwprojecten wordt er gedacht aan mussen en gierzwaluwen en vlak bij Nieuwmarkt is bij een tijdelijke versteviging aan de walkant een natuurzone aangelegd. Alle beetjes helpen!

"Dat zijn de jongen van vorig jaar die zelf nog geen nest hebben", vertelt Koen Wonders. Als stadsecoloog van de gemeente Amsterdam hebben met name vogels zijn belangstelling. "Die jonge dieren vliegen langs de nesten waar oudere gierzwaluwen nu zitten te broeden. Die nesten zitten onder de dakpannen vlak bij het boeideel. Soms hoor je die oudere vogels ook antwoorden met gegier vanonder het dak."

Twee mannen staan midden op de Ten Katemarkt in Amsterdam heel erg in de weg. Winkelend publiek en een bus van een leverancier draaien om de twee heen die strak omhoog kijken. Koen Wonders en ondergetekende zijn afgeleid door gierzwaluwen. Ze draaien rondjes door de lucht en laten van tijd tot tijd het kenmerkende 'gegier' horen.

Gierzwaluwen zijn afhankelijk van de stad. Zonder daken, geen gierzwaluwen. In de video vertelt Koen een magisch verhaal over hoe jonge gierzwaluwen, nadat ze uit het ei zijn gekomen en het nest voor de eerste keer verlaten drie jaar, achter elkaar, continu in de lucht zijn. Al die tijd zetten ze geen pootje aan de grond. Ook 's nachts niet.

Koen vertelt in onderstaande video hoe dat nou mogelijk is: