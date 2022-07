De Peiling: ik ga lachend naar de tandarts

Ook al hoeven ouders de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar niet zelf te betalen, nog steeds gaat 20 procent van alle kinderen in Nederland niet naar de tandarts. Het gaat dan met name om kinderen uit armere gezinnen, waar de ouders bang zijn voor hoge rekeningen. Kinderen die nu hun tandartsbezoek overslaan, kunnen in hun latere leven juist op kosten worden gejaagd. Daarnaast leidt een slecht gebit tot schaamte en minder zelfvertrouwen, stelt minister Schouten in het AD.

De minister pleit daarom voor de terugkeer van de schooltandarts zodat de gebitten van alle kinderen weer geregeld worden gecontroleerd. Zij denkt daarbij aan de terugkeer van de tandartsbus, een tandarts op wielen die de scholen afgaat.

Angst voor de tandarts

Niet alleen geld speelt een grote rol om een bezoekje voor gebitscontrole over te slaan. Angst voor de tandarts weerhoudt één op de tien Nederlanders ervan om te gaan, met alle mogelijke schadelijke gevolgen in de toekomst van dien.