Sanering grond Hilversumse atletiekbaan begonnen: 'tegenvaller qua timing'

In februari stemde de gemeenteraad in met de renovatie van de atletiekbaan. In het kader van klimaatverandering en watermanagement werd er ook gekeken naar nieuwe manieren om regenwater op te vangen. Hier hoorde ook een bodemonderzoek bij. De grond bleek hieruit nodig aan sanering toe te zijn. "Dit zijn van dit dingen die kunnen gebeuren. Hier kan niemand wat aan doen", vertelt bestuurslid Peter van der Schoot.

Sintelbaan

De oorzaak van de verontreiniging is de sintelbaan die er in het verleden heeft gelegen. Sintels zijn namelijk verbrandingsresten van steenkool, wat over is gebleven bij de productie van staal in hoogovens. Deze sintels zijn lang gebruikt om banen voor de atletiek mee aan te leggen, zogenoemde sintelbanen.

Het grondwater is niet verontreinigd geraakt. Voor de volksgezondheid is er geen acuut gevaar, maar medewerkers van de aannemer moeten wel beschermende kleding aan tijdens hun werkzaamheden.

Renovatie

De sanering is onderdeel geworden van een grootschalige renovatie bij de GAC. Zo gaat het aantal banen van zes naar acht en worden er meerdere moderne snufjes rond de banen geïnstalleerd.

De totale kosten van de sanering worden geschat op 300.000 tot 350.000 euro. De nodige sanering zorgt wel voor een vertraging van de gehele renovatie. "Qua timing is het dus wel een tegenvaller", reageert het bestuurslid.

Als alles meezit kunnen de leden van de atletiekclub 1 november weer sporten op hun banen. Erg rouwig over de opgelopen achterstand is Van Der Schoot niet. "Als alles klaar is hebben we de mooiste baan van Nederland."

De renovatie is live te zien via deze livestream.