Tijdelijke uitbreiding terrassen in binnenstad Enkhuizen toegestaan

De horeca in Enkhuizen heeft van het nieuwe college de vrije hand gekregen en kunnen zonder vergunning het terras uitbreiden.

Het is een experiment, vooruitlopend op het nieuwe beleid, om te 'onderzoeken' of tijdelijke grotere terrassen passend zijn in het straatbeeld.

Boost voor lokale economie

Enkhuizen streeft naar een 'gastvrije toeristenstad', die elk jaar druk wordt bezocht. Winterterrassen en het verruimen van de bestaande terrassen, staat bij de nieuwe coalitie dan ook hoog op de agenda. Deze terrassen zijn belangrijk, niet alleen vanwege hun aantrekkingskracht op de toeristen, maar ook vanuit 'economisch, recreatief en esthetisch oogpunt'.

Dat er veel animo vanuit de horeca is, staat vast. Het is nu alleen nog wachten op de eerste aanvragen. "Inmiddels hebben 12 ondernemers laten weten interesse te hebben in een uitbreiding", weet een woordvoerder. Naar elke aanvraag wordt zorgvuldig gekeken. "Het terras mag niet groter worden, dan eerder door ons is toegestaan. Als de aanvraag past binnen de beleidsregels, wordt er door de gemeente een gedoogbeschikking verstrekt."

Melkmarkt niet dicht

Het afsluiten van de Melkmarkt voor het verkeer is voor de gemeente geen optie. Ook niet tijdens het toeristenseizoen. Dit betekent dat ondernemers, gelegen aan de straat, het terras niet kunnen uitbreiden.

Vorig jaar sloot de gemeente de Melkmarkt nog tijdelijk af, die achteraf een 'flop' bleek. Het afsluiten en weer openstellen van de straat – vanwege de uitbreiding van de terrassen – heeft de gemeente toen zeker 80.000 euro gekost.