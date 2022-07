Andries en zijn club maken Den Helder stukje mooier: “Harmonie in de wijk vind ik belangrijk”

Al vijftien jaar zorgen Andries en zijn club van zo’n tien vrijwilligers voor een mooiere en schonere Sluisdijkbuurt, een volkswijk in Den Helder. Stichting Buurtbedrijf heet het en de leden schoffelen per toerbeurt de bloemenperken, wieden het onkruid tussen de tegels, verzorgen de her en der geplante fruitbomen en ruimen het zwerfvuil op. Initiatiefnemer en kartrekker Andries Pruiksma gelooft heilig in het project: “Harmonie in de wijk vind ik belangrijk. Door dit soort initiatieven kan het respect voor elkaar weer terugkeren.”

Het is in 2006 als Andries besluit iets te willen doen aan de verpaupering in de Sluisdijkbuurt. “Vroeger was dit het stiefkindje in het onderhoud door de gemeente. Doordat deze wijk in opzet een hoge bewonersdichtheid kent, zijn er veel moeilijk begaanbare plekken voor de schoonmaak- en onderhoudswagens.” Gevolg was dat het al snel een bende werd in de wijk.

Koppen bij elkaar steken

Andries zag vervolgens dat een aantal bewoners zelf in actie kwamen en hun eigen omgeving begonnen op te ruimen. “Maar als deze mensen ziek of op vakantie waren, lag het werk ook meteen stil. Toen heb ik gezegd: we steken de koppen bij elkaar en regelen we dat de een het werk van de ander kan overnemen als dat nodig is. En zo is het begonnen.”

Met zijn plan klopt Andries aan bij de gemeente en weet uiteindelijk een budget los te peuteren waarmee de betrokken vrijwilligers een jaarlijkse vergoeding konden krijgen. Ook werd bij aanvang de hele wijk op de schop genomen. “Met zwaar materieel hebben we de oude beplanting er uit getrokken”, herinnert Pruiksma zich. “En overal nieuwe bloemen en planten geplaatst, maar ook veel fruitbomen. Dat vonden we een goed idee omdat stadskinderen vaak geen idee hebben waar fruit vandaan komt.”