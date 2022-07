Keti Koti wordt volgend jaar grootschalig gevierd in Hoorn: "Heel dankbaar voor"

Volgend jaar ga je als West-Fries niet meer naar het Oosterpark in Amsterdam om Keti Koti te vieren. Want tijdens de volgende editie wil de gemeente Hoorn gaan inzetten op een grootschalige feestdag. "Het gesprek rondom dit onderwerp wordt breder en wij merken op dat er steeds meer behoefte aan is."

De van oorsprong Surinaamse feestdag wordt jaarlijks op 1 juli gehouden en volgend jaar is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. "En dat is natuurlijk een uitstekend moment om het grootser te vieren. Zeker omdat we zien dat er steeds meer behoefte aan is", stelt Stephan Lallhit van GroenLinks in Hoorn.

Op 30 juni werd in Wijkcentrum de Cogge de 149ste editie van Keti Koti vroegtijdig gevierd. "Ik was daar toen ook aanwezig, samen met wethouder Axel Boomgaars. Het was mooi om te zien hoe mensen met elkaar spraken over het verleden en het heden. Het is belangrijk om hier bij stil te staan, maar ook om verder te kijken."

De vroegtijdige viering van Keti Keti in het wijkcentrum werd succesvol opgezet door Stichting Netwerk Hoorn en bood volgens Lallhit perspectieven voor de volgende editie. Daarom besloot het raadslid een voorstel in te dienen bij het college om de 150ste editie van Keti Koti grootschaliger op te zetten in de gemeente.

Extra geld voor diversiteit en inclusie

Wethouder Boomgaars reageerde enthousiast op het voorstel van GroenLinks, dat ook gesteund werd door de ChristenUnie, D66 en de PvdA. "We hebben natuurlijk in het coalitieakkoord afgesproken extra geld voor inclusie en diversiteit uit te trekken", reageert de wethouder op het initiatief. "En voor zo'n symbolisch jaar als volgend jaar, zou het helemaal niet gek zijn om daar extra aandacht aan te besteden."