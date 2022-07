Bewoners stellen kritische vragen tijdens informatieavond over ultrafijnstof-rapport Schiphol

Bewoners rondom Schiphol hebben tijdens een informatieavond over het ultrafijnstof-rapport van het RIVM de onderzoekers het hemd van het lijf kunnen vragen. Ze wilden vooral meer weten over de manier waarop onderzoek is gedaan. Ook de concrete gevolgen van ultrafijnstof in de lucht leidde tot veel vragen.

De bewonersavond was georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer en het RIVM naar aanleiding van het rapport dat een maand geleden verscheen. Daaruit bleek dat de kans op hart- en vaatziekten en ontwikkelingsproblemen bij ongeboren kinderen in de buurt van de luchthaven mogelijk groter zijn dan elders in het land.

Bezorgde inwoners

Veel dorpen waren gisteravond vertegenwoordigd in de kleine zaal van Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Nadat wethouder Jurgen Nobel de avond opende, vertelde RIVM-onderzoeker René van der Ent over de manier waarop onderzoek is gedaan.

Daarop konden de bewoners hun vragen stellen: "Is er naast ultrafijnstof ook fijnstof gemeten?", vraagt een man uit Nieuwe Meer zich af. Ook wordt gevraagd naar de concrete gevolgen voor het lichaam: "Wat doet het lichaam met ultrafijnstof?"

Het antwoord van één van de onderzoekers luidde: "Omdat de deeltjes klein zijn, wordt het minder goed herkend door het lichaam dan grotere deeltjes en kunnen daardoor op andere plekken terecht komen dan fijnstof."

Handvatten voor de inwoners

De conclusies in het eerder verschenen rapport moeten de inwoners serieus nemen. "Maar er moet wel meer onderzoek gedaan worden", stelt Van der Ent.

Toch willen de bewoners in de tussentijd iets om zich aan vast te kunnen houden. Een man uit Zwanenburg vraagt daarom om handvatten, een ander vraagt op zijn beurt of er niet een app ontwikkeld kan worden om inwoners te waarschuwen bij grote hoeveelheden ultrafijnstof in de lucht.

Blootstelling

Het officiële rapport werd een paar weken geleden geleden vrijgegeven door het RIVM. Het instituut deed onderzoek in 30 gemeenten rondom Schiphol. Daaruit bleek dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegtuigen rond de luchthaven mogelijk kan leiden tot nadelige effecten op het hart- en vaatstelsel en de ontwikkeling van het ongeboren kind.

De bijeenkomst was live te volgen en is ook terug te kijken via deze link.