Teylers Museum ondergedompeld in zomerse sferen: "Juist nu de zon schijnt naar een museum"

Een opblaaskrokodil en strandstoelen zijn niet dingen die je verwacht in een museum. Toch kun je ze deze zomervakantie treffen in het Teylers Museum in Haarlem, ze zijn er namelijk ondergedompeld in zomerse sferen. Daarnaast kan je ruimtes bezoeken waar je normaal niet mag komen en zijn er tal van activiteiten voor kinderen.

"Wij vieren de zomer in het museum", zegt directeur Marc de Beyer. We hebben dan ook veel activiteiten te doen en kan je in ruimtes kijken waar je normaal niet in kan."

Eeuwen oud

Een van die ruimtes is de bibliotheek waar het ruikt naar oud perkament en eeuwenoude boeken tot aan het hoge plafond in kasten zijn opgestapeld.

"Maar wat ook bijzonder is", vervolgt De Beyer, "is de sterrenwacht waar ze vroeger met telescopen naar de hemel keken. Dat is echt bijzonder en kan je normaal helemaal niet komen."

Het Teylers Museum is er voor wetenschap en kunst en werd in 1784 gesticht. Veel van de meetinstrumenten die toen in de wetenschap werden gebruikt, vind je in het museum.

Kinderen

Natuurlijk is er komende zomer ook veel te doen voor kinderen. Zo kunnen ze op dinsdagen handen leren tekenen en er zijn demonstraties van de replica van de grote elektriseermachine.

