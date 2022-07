Gemeente Amsterdam blundert in nieuw gebied betaald parkeren en moet parkeergeld terugbetalen

De gemeente Amsterdam heeft geblunderd met de invoering van betaald parkeren in een deel van Nieuw-West. In het gebied 'Geuzenveld/Nieuw West 6' is per 1 januari betaald parkeren ingevoerd, maar omdat het gebied niet in de zogenoemde Stratentabel voor betaald parkeren is gezet, is er geen wettelijke grond om geld te innen voor parkeren. Het gaat om een menselijke fout, laat wethouder Van der Horst weten. Wel een dure, want het gaat waarschijnlijk om 800.000 euro dat terugbetaald moet worden.

Iedereen die in dat gebied in Geuzenveld tussen 17 januari en 30 juni op welke manier dan ook parkeergeld heeft betaald (dus voor parkeren op straat of via een vergunning), kan dat geld terugclaimen. Dit kan vanaf september. Dan zal de gemeente ook een uitgebreide communicatiecampage starten om alle parkeerders te bereiken. Automobilisten met een parkeervergunning in dat gebied hoeven niets te doen, zij krijgen het geld vanzelf terug. Hieronder is te zien hoe en wat er moet gebeuren om gemaakte kosten te restitueren.

Terugbetaling



Iedereen die van 17 januari tot en met 30 juni 2022 parkeergeld betaalde in Geuzenveld / NieuwWest 6, kan hiervoor vanaf september 2022 restitutie aanvragen bij de gemeente. Dit geldt zowel voor de betaalde parkeerbelasting via parkeerautomaat of parkeer-app en naheffingsaanslagen als voor de gemaakte kosten voor parkeervergunningen, omdat de gemeente geen verschil wil maken tussen kortparkeerders en vergunninghouders. De gemeente kan de betaalde parkeergelden voor kort-parkeren niet proactief terugbetalen, omdat de parkeerautomaat en parkeerapps geen bankrekening- of persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente, maar alleen kenteken, zone, tijdstip en betaald bedrag.



Verwerking van de terugbetaling van parkeervergunningen (voor zover de juiste rekeningnummers bij de gemeente bekend zijn) en naheffingsaanslagen kan wel proactief en wordt in gang gezet vanaf september 2022, hier is geen actie van burgers voor nodig.



Voor bezoekersvergunningen is geen terugbetaling of urencorrectie nodig: deze vergunningen geven 100% korting en hebben per 1 juli 2022 weer een regulier saldo van 120 uur. Voor kraskaarten worden gebruikte uren over de periode tot 1 juli 2022 geannuleerd, waarmee het oorspronkelijke saldo hersteld wordt (Bron: raadsinformatiebrief wethouder Van der Horst)