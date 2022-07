Persfotograaf dient klacht in tegen burgemeester Huizen na verbod te fotograferen

Fotograaf Casper Huurdeman was zondag door een verslaggever van dagblad De Gooi- en Eemlander geïnformeerd over de bewonersbijeenkomst in de kerk in Huizen. Eerder die dag was een explosief af gegaan voor een woning aan de Roef waar al langer een ernstige dreiging op was geuit.

In allerijl hadden de gemeente en de politie zondag een bijeenkomst in de steigers gezet. Doel van deze sessie was om te praten over de stand van zaken en om te luisteren naar de zorgen en verhalen van de omwonenden nu er een bom was afgegaan.

Besloten sessie

De Baarnse persfotograaf was rond 18.45 uur bij de kerk, waar hij zich aan de voordeur meldde bij een wethouder. Huurdeman zegt tegen NH Nieuws niet op de hoogte te zijn geweest dat het om een besloten sessie ging. Hij vroeg of hij naar binnen mocht om foto’s te maken. Volgens de Baarnaar liep de wethouder de kerk in en verscheen een paar minuten later de burgemeester voor zijn neus.