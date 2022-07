Gerenoveerde sport boulesbaan bij Alkmaarse atletiekbaan geopend

De sport boulesbaan van Hylas was hard aan renovatie toe, maar voor de op dit moment tien spelers wilde het clubbestuur er geen geld in steken. "Toen hebben wij gezegd 'dan doen we dat zelf'", vertelt speler Ton van de Kaaij aan mediapartner Alkmaar Centraal .

Je zou zeggen dat sport boules op jeu de boules lijkt, maar daar is Hylas-voorzitter Jos Metselaar het niet mee eens. "Jeu de boules heeft één speelvorm en sport boules heeft er zes. Hier zitten ook hardloopelementen bij. Hier gaat het echt om de speelvaardigheid en niet het geluk of de pech". En volgens een aantal aanwezigen is het spel heel vermoeiend als je het goed wilt spelen.

De spelers zijn erg tevreden over het resultaat van hun inspanningen. "Dit is een prima wedstrijdbaan en nu kunnen we nog betere internationale toernooien organiseren", zegt Jos. "Zo'n acht jaar geleden hadden we hier al een zes landen toernooi en volgend jaar is dit toernooi weer in Nederland. En met deze baan kunnen er prima prestaties worden neergezet."