Handbalkampioen Aalsmeer skipt Europees avontuur: "Niets te zoeken"

Aalsmeer heeft afgezien van het bemachtigde ticket voor de EHF Cup. De handbalclub was als regerend landskampioen geplaatst voor het Europese bekertoernooi. Finalist Volendam zit wel in de kokers bij de loting van het hoogste Europese handbaltoernooi. "Wij vinden dat wij niets te zoeken hebben in Europa", zegt Aalsmeer-voorzitter Mike van der Laarse.

Het pijnpunt voor landskampioen Aalsmeer is dat clubs geen geld krijgen voor hun deelname. Alle reizen en overige kosten moeten dus zelf bekostigd worden. "Dat gaat over bedragen van tussen de 10.000 en 20.000 euro per wedstrijd. Dat is voor ons heel veel geld", zegt Van der Laarse, die er liever voor kiest om dat geld het hele jaar door te investeren. "Wij worden liever landskampioen en doen het goed in de BENE-League dan dat we één keer tegen een geweldige tegenstander spelen."

De wedstrijden op topniveau wegen voor Aalsmeer niet op tegen de kosten. "Wij kijken heel realistisch naar het spelen in Europa. Als het net zoals in het voetbal geregeld zou zijn, dan willen we graag meedoen. We verliezen de Europese wedstrijden meestal ook nog eens dus we hebben er niets te zoeken. Laten we dat geld in de jeugd duwen, zodat zij zich kunnen doorontwikkelen. Dat is veel mooier dan een ronde in de Europacup."

Standverplichting

Handbalclub Volendam ziet het anders en gaat het avontuur wel aan in Europa. "Wij vinden dat we aan onze stand verplicht zijn", zegt voorzitter Joost Ooms, die vindt dat de handbalclub zich ook kan presenteren op het hoogste niveau. Met de deelname aan het Europese toernooi weten de Volendammers ook buitenlandse spelers naar het vissersdorp te lokken. "Wij vinden het ook belangrijk voor onze uitstraling, omdat we een club zijn met ambitie."