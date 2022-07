Petitie voor veiligere Westerdijk: "Ze rijden de vouwen uit je broek"

De Westerdijk in Hoorn moet een veilige weg worden, vindt omwonende Hans Warnars. Een petitie die hij begon om dit te bewerkstelligen, is na twee weken al 90 keer ondertekend. Ook door politici.

Er is veel onrust en discussie over de Westerdijk. Omdat er op de dijk veel te hard wordt gereden, is Hans Warnars een petitie gestart. Zijn wens? "Maak van de Westerdijk een fietsstraat, waar de auto's en motoren te gast zijn", vertelt hij strijdvaardig aan NH Nieuws. "Van recreatiegebied De Hulk tot aan de schouwburg."

De geboren Horinees woont al dertig jaar in de Grote Waal, een wijk in Hoorn, waar hij dagelijks wordt geconfronteerd met het voorbijzoevende verkeer. "Ze rijden de vouwen uit je broek. Een gevaarlijke situatie, met name voor kinderen en ouderen die over de dijk fietsen of wandelen."

'Drukker en onveiliger'

In 2023 krijgt Hoorn – mocht er geen vertraging oplopen – een nieuw stadsstrand. Volgens de plannen wordt het eerste stuk 30 kilometer per uur, na de schouwburg 50 en vanaf de Galgenbocht 60. "Dan wordt het nog drukker en onveiliger, zeker als er ook nog 500 parkeerplaatsen komen."

Warnars staat in zijn zorgen over de drukte op de Westerdijk zeker niet alleen. Inmiddels hebben negentig anderen de petitie ondertekend. En ook de politiek springt in de bres. "We zijn blij met deze petitie", liet CU-fractievoorzitter Kees Maas weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Wat als de petitie geen effect heeft? Dan denkt Warnars dat de situatie opgelost kan worden als automobilisten gedwongen worden zachter te rijden. "Als het niet lukt vanuit de gemeente, dan is een weg waar alleen 30 kilometer per uur gereden mag worden, ook een passende oplossing. Maar mijn streven is een fietsstraat, ik wil daar alles aan doen."