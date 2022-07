Overlast door hangjeugd in Amsterdamse Diamantbuurt: "In 25 jaar niet zo erg meegemaakt"

De Diamantbuurt in Amsterdam wordt geteisterd door een groep jongeren die, met name in de nacht, voor overlast zorgt en hierbij ook vernielingen aanricht. Meerdere nachten achter elkaar werd er brand gesticht. Twee scooters gingen in het weekend in vlammen op, maandagnacht een bakfiets.

Buurtbewoners voelen zich onveilig en vragen zich af waar het stopt. De buurt kende onrustige periodes in het verleden, maar een aantal bewoners, die anoniem hun verhaal doen uit angst voor de jongeren, zijn het erover eens: het is nu plots op een hoogtepunt. "Het is nu op woensdagmorgen dat ik voor het eerst in een aantal dagen kan zeggen dat het een rustige nacht was", vertelt een buurtbewoner. "Ik woon hier nu zo'n 25 jaar en zo erg hebben we het hier nog niet meegemaakt. Het is voor het eerst dat ik een 14-jarige met een molotovcocktail door de straat zie lopen." Gerichte acties Een treurige aanblik in de Smaragdstraat. De verkoolde bakfiets staat nog op zijn plek en even verderop bij het badhuis is ook nog schade te zien van een scooterbrand. Ook woningen moeten het ontgelden, weet een buurtbewoner. "Ze gooien ramen in met dynamo's of andere voorwerpen", legt hij uit. "Niet geheel toevallig elke keer bij mensen die bijvoorbeeld aan de groep hebben gevraagd of het wat zachter kan." Deze vernielingen en de branden maken de buurt angstig, want het lijken gerichte acties, bedoeld om te intimideren.

Camera's Er was cameratoezicht, maar dat is opgeheven. Onbegrijpelijk vinden de bewoners. In 2018 werden er namelijk camera's neergezet vanwege de liquidatie van de 29-jarige Annass el Ajjoudi en de aanhoudende overlast die een groep jongeren veroorzaakte. De camera's die werden geplaatst, hingen er in principe tot 31 december 2019. Die periode werd verlengd, maar enkele maanden geleden zijn de camera's weggehaald. Het lijkt er volgens buurtbewoners op dat de overlast sinds het verdwijnen van het toeizcht verergerd is. De aanpak van de politie schiet volgens de buurt ook te kort. "Er wordt niet ingegrepen en om die reden doe ik dus geen oog dicht 's nachts", aldus een buurtbewoner. "Ik slaap al dagen amper, omdat ik gewoon bang ben dat mijn voertuig of huis aan de beurt is. Dan hoor ik ze rennen buiten en dan zit ik rechtop in bed." Vanmiddag worden er vragen gesteld in de gemeenteraad over de overlast.