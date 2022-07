De Peiling: maak alle terrassen rookvrij

Een sigaretje opsteken na je burger of frietje kan straks niet meer bij de McDonald's. De fastfoodketen stelt een rookverbod in op alle terrassen. Het bedrijf is hiermee naar eigen zeggen de grote eerste horecagelegenheid die een rookvrij terras aanbiedt. Moeten anderen volgen?

Vanaf eind deze zomer mag er niet meer op het terras of voor de deur gerookt worden. De restaurantketen wil zo bijdragen aan een rookvrije generatie.

McDonald’s telt in ons land 258 restaurants, waarvan er 19 in Amsterdam zijn gevestigd. Op het terras van de vestigingen worden binnenkort anti-rookstoeptegels geplaatst, in samenwerking met de organisatie Rookvrije Generatie.

Hiermee wil McDonalds er naar eigen zeggen voor zorgen dat iedereen op het terras kan genieten van een milkshake of burger, zonder last te hebben van dikke, stinkende rookwolken boven je hoofd van andere gasten.

Optimaal genieten

"Als goede buur vinden we het bij McDonald’s belangrijk een positieve invloed op onze directe omgeving te hebben. We zijn een familierestaurant, waar iedereen straks ook op het terras optimaal kan genieten van onze producten, zonder last te hebben van rook", zegt Annemarie Swijtink van McDonald's Nederland.

In cafés en restaurants geldt sinds 2008 al een rookverbod, op terrassen in de buitenlucht mag er nog wel gerookt worden. Toch zijn er al enkele horecagelegenheden in onze provincie die een (gedeeltelijk) rookvrij terras hebben. In 2017 stelde café-restaurant Amsterdam als eerste in de stad een rookverbod in op het terras.

Zouden alle terrassen rookvrij moeten worden?