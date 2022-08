Het eeuwige misverstand over de douane op Schiphol (spoiler: zij checken je paspoort niet)

Wie op Schiphol het vliegtuig instapt, moet altijd eerst langs de douane....toch? Nee, zeker niet! Sterker nog, je komt de douane helemaal niet tegen als je vanaf Schiphol (of een andere internationale luchthaven in Nederland) vliegt. We doen graag een poging om het hardnekkige misverstand over de douane de wereld uit te helpen door je hieronder uit te leggen hoe het wél zit.

Van Leeuwen weet niet waar het misverstand vandaan komt: "Misschien dat douane net iets makkelijker in de mond klinkt dan de Koninklijk Marechausee", maar ziet en hoort de fout heel vaak voorkomen. "Ook in nieuwsitems zie je het regelmatig terugkomen", wijzend op de media die hun kennis over overheidsinstanties zouden kunnen bijspijkeren.

Majoor Michiel van Leeuwen, plaatsvervangend brigadecommandant Grensbewaking van de Koninklijke Marechaussee, moet het op ieder feestje op z'n minst één keer uitleggen: hij is níet van de douane. De marechaussee bewaakt onze grenzen en doet de paspoortcontrole als je vanuit Nederland naar een niet-Schengenland reist of bijvoorbeeld op Schiphol uit zo'n land aankomt.

Hoe zit het dan wel?

De heenreis:

Inchecken en je koffer inleveren doe je bij een grondsteward of -stewardess. Dan sluit je aan in de rij voor de beveiligingscontrole. Medewerkers van een van de vijf particuliere beveiligingsbedrijven op Schiphol controleren daar of je geen wapens of explosieven bij je draagt waarmee je een aanslag of kaping in het vliegtuig kunt uitvoeren.

Reis je naar een niet-Schengenland, dan word je na de beveiligingscheck gecontroleerd door de grensbewaking van de Koninklijke Marechaussee. Als zij zeker weten dat jij degene bent op de foto van je paspoort, sta je in de beveiligde gebieden van Schiphol: Lounge 2 of 3. Daar kun je shoppen, eten, drinken en wachten bij je gate tot het zover is om in te stappen.

Vlieg je naar een bestemming binnen de Schengenzone, dan hoef je je paspoort niet meer te laten zien na de beveiligingscontrole. Dan kom je meteen al terecht in Lounge 1 of 4 en kun je naar je gate, al dan niet na het winkelen of een bezoek aan een horecagelegenheid.

De terugreis (nu kom je de douane wél tegen):

Reizigers uit niet-Schengenlanden worden bij binnenkomst op Schiphol opnieuw gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee. Zat je op een vlucht binnen de Schengenzone, dan loop je rechtstreeks de hal met de bagagebanden in.

Pas dán passeer je de douane. Onder de borden 'niets aan te geven' of 'aangifte goederen' staan douaniers die mogelijk willen zien wat er in je bagage zit. De douane controleert onder meer of je vals geld, drugs, beschermde diersoorten of namaakartikelen bij je hebt. De douane checkt dus goederen en dus geen mensen of paspoorten.

De douane controleert ook koffers uit hoogrisicolanden al in de bagagekelders, voordat ze op de banden worden gelegd.