Telstar-trainer Snoei geeft weinig om resultaat in Maassluis; gemengde gevoelens over testspelers

Telstar speelde vanavond op bezoek tegen Excelsior Maassluis met 0-0 gelijk. Volgens trainer Mike Snoei was het resultaat van de oefenwedstrijd van ondergeschikt belang. "Ik heb al mijn proefspelers vanavond aan het werk gezien, dat was het belangrijkste."

"We hebben met het bestuur gesproken en we willen hem heel graag vastleggen"

Over Burgering was Snoei meer tevreden. "Hij is grote jongen in het amateurvoetbal bij GVVV uit Veenendaal. Hij heeft enorm veel drive. Vandaag werd hij echter te weinig benut. Hij viel niet tegen, maar je hoopt op meer. Hij heeft zijn kansen gehad", aldus Snoei.

Contracteren

Bovendien liet Snoei weten opnieuw erg gecharmeerd te zijn van de Estse international Mihkel Ainsalu. Snoei: "We gaan hem proberen vast te leggen. We hebben met het bestuur gesproken en we willen hem heel graag vastleggen. We hebben hem dit ook verteld en hij is enorm trots dat hij in Nederland kan voetballen."

Woensdag zal op deze website een samenvatting te vinden zijn van het duel tussen Excelsior Maassluis en Telstar