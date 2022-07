'Verdachte bewegingen' rond woning in Huizen waar explosie afging

De politie is met veel mankracht aanwezig op de Roef in Huizen nadat er een melding binnenkwam van 'verdachte bewegingen' rondom de woning waar afgelopen weekend een explosie plaatsvond. Ook vliegt er een helikopter boven de wijk.

"Gezien de gebeurtenissen van afgelopen week nemen we de melding serieus en schalen uit voorzorg op", laat de politie weten.

Op dit moment is nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk iets bij de woning aan de hand is. Het onderzoek is nog steeds bezig. "Zodra er meer duidelijkheid is, communiceren wij hierover."

In de nacht van zaterdag 9 juli op zondag 10 juli rond 1.50 uur vond de explosie plaats bij het huis aan de Roef. Er vielen geen slachtoffers, maar de woning raakte wel flink beschadigd. Ook de woningen van de buren hebben schade.

De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de explosie, maar de gemeente zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de explosie te maken heeft met een ruzie binnen het drugsmilieu.