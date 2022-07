Muiderbergse Bibi opgelucht met uitspraak van gerechtshof over misstanden bij adoptie

De Muiderbergse Bibi Hasenaar is opgelucht nu het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat de Nederlandse staat en een adoptiebureau beter hadden moeten controleren op misstanden bij de adoptie van Dilani Butink uit Sri Lanka. Zelf werd ze op 4-jarige leeftijd geadopteerd uit Bangladesh en vocht ze voor een permanente adoptiestop nadat ze erachter kwam dat haar biologische ouders haar niet vrijwillig afstonden.

"Er bleek destijds een man van Terres des Hommes te zijn die in het dorp waar ik vandaan kom ouders aan het benaderen was. Dat dorp stelde niet heel veel voor trouwens, dat was meer een soort kamp. De man vroeg ouders of het ze wat leek dat hun kinderen naar een soort tehuis gingen, waar ze goed verzorgd werden en onderwijs kregen."

Twee jaar geleden klaagde ze de Nederlandse staat, Wereldkinderen en Terres des Hommes aan. De zaak diende eind vorig jaar, maar tot haar grote verbazing verloor ze de zaak. Ze besloot in hoger beroep te gaan. Door de uitspraak van vandaag, heeft ze er meer vertrouwen in dat de rechter ook haar in het gelijk zal stellen.

"Ik ben positief gestemd. Ik heb nu ook meer bewijs. Meer bewijs dan Dilani heeft, dus in die zin lijkt het met onwaarschijnlijk dat ik ga verliezen. Maar ik weet natuurlijk nooit hoe laconiek de rechters zullen zijn", vertelt ze.

'Ordinaire mensenhandel'

In de toekomst moeten adopties uit het buitenland weer mogelijk worden, maar niet meer via bemiddelingsbureaus. Wie een kind wil adopteren, kan dat alleen nog doen via een nieuw op te richten overheidsorganisatie. Iets waar Bibi sterk op tegen is: "Het is juist de overheid die veel fouten heeft gemaakt. Ik begrijp niet dat een weldenkend mens een kind wil adopteren. Het is gewoon ordinaire mensenhandel. Wat hebben wij in zulke landen te zoeken? Je hebt nooit het recht om een kind uit zijn eigen land te halen."

Wanneer het hoger beroep van Bibi dient, is nog niet duidelijk.