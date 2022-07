Flitsbezorger Flink doet er alles aan om vestiging in Amsterdam-West open te houden: "We zijn een winkel"

Flitsbezorger Flink wil er alles aan doen om de vestiging aan de Nassaukade in Amsterdam-West open te houden. Vorige week kreeg het bedrijf van de gemeente te horen dat het filiaal moet sluiten omdat het niet past in het bestemmingsplan, maar volgens Flink is de darkstore inmiddels een winkel geworden en past het wel.

"Tuurlijk, heel veel fouten. Veel van hoe wij opereren is; je probeert iets uit, je kijkt of het werkt, zo niet dan verander je het weer. Dat is denk ik startup-life", zegt Kiesler. "Zo krijg je ook alleen maar echte innovatie. Je kan niet alles perfect van tevoren uitdenken en alleen dan doorgaan."

Verschil is overigens wel dat een medewerker de producten pakt en niet de klant, maar volgens Kiesler is het toch een echte winkel. Hij is bang dat er een besluit wordt genomen op basis van hoe het bedrijf maanden geleden werd gerund en wil graag dat de gemeente langskomt om te zien hoe het is veranderd. De flitsbezorgers liggen al enige tijd onder vuur vanwege onder meer overlast en Kiesler geeft toe dat er het laatste jaar fouten zijn gemaakt.

"Overlast beperken"

Inmiddels staan de fietsen niet meer buiten aan de Nassaukade, maar binnen en zijn de ruiten aan de voorkant niet meer afgeplakt. Volgens de gemeente is het aantal klachten inderdaad verminderd, maar sprak AT5 vanmiddag toch omwonenden die overlast ervaren van het in- en uitrijden van bezorgers, als ook het rijden van bezorgers over de stoep.

Kiesler: "Tuurlijk is hier beweging. Tuurlijk rijden er hier fietsen in en uit. We doen onze uiterste best om dat te beperken." Hij geeft als voorbeeld dat de bevoorrading van de vestiging is teruggebracht naar een keer per dag, zodat dit voor minder overlast zorgt in de buurt. "En ook in een detailhandelwinkel of bij een Domino's Pizza heb je mensen die in en uit lopen en bezorgers die op de fiets stappen. Dus dat er een beetje leven is, dat hoort bij een detailhandellocatie."

Rechtszaak

Overigens laat de gemeente weten dat de vestiging niet moet sluiten vanwege overlast, maar omdat het om een distributiecentrum gaat dat daar niet hoort. Er loopt al een soortgelijke zaak van de gemeente tegen concurrent Getir. Wat daar uit komt, zal zeer waarschijnlijk ook de toekomst bepalen voor deze vestiging. Flink zegt in ieder geval niet te overwegen om uit Nederland te vertrekken, zoals concurrent Zapp onlangs aankondigde.