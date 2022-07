Kunstwerk? Nieuwe sponsor? Nee, molen 'De Wesp' pakt bonte knaagkever aan

Gooit voetbalclub Geel/Zwart uit Breezand het over een andere boeg? Is het een hommage aan de overleden kunstenaar Christo? Wie bij Burgervlotbrug langs de N9 rijdt, kan niet anders dan zich afvragen wat er met molen 'De Wesp' ofwel molen LQ aan de hand is. Reden is de speciale manier van bestrijding van de bonte knaagkever en de houtworm. "Voor een molen die voor 99 procent uit hout bestaat, zijn die dieren funest."

Het grote, geel/zwarte gevaarte valt enorm op in het groene polderlandschap. "Hij is ingepakt om de bonte knaagkever en de houtworm te bestrijden. De molen is zo behandeld dat er gas in gepompt kan worden, zodat de insecten tot diep in het hout bedwelmd raken en doodgaan. We moeten ze echt 100 procent uitroeien," vertelt molenaar Johan Rentenaar.

Gaatjes

De molen uit 1597 is van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het is één van de tien overgebleven molens uit de tijd van de inpoldering van Zijpe. Omdat de molen voor het grootste gedeelte uit hout bestaat, is het belangrijk dat de bonte knaagkever geen kans krijgt. Rentenaar: "Ik zie echt al wel gaatjes. Wat je aan de buitenkant ziet, is bijna niets, maar het hout wordt van binnen uit uitgehold."

