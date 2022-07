Tata Steel nauw betrokken bij ontwikkeling van de hyperloop: 'Made in IJmuiden'

Tata Steel werkt nauw samen met Hardt Hyperloop, initiator van het Europese Hyperloop Center, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Groningen. Daar vinden volgend jaar de eerste tests plaats.

Het staal waarvan de buis is gemaakt, moet bijzondere eigenschappen hebben. Het moet dun zijn, licht en stijf. "Deze manier van vervoer draait om duurzaamheid", zegt Huib Simon van Tata Steel. "En als je het hebt over duurzaamheid, betekent dat zo min mogelijk materiaal gebruiken. Dat is zoeken geweest voor ons, maar het is gelukt. Het is een prachtig resultaat waar onze onderzoekers, samen met de ingenieurs en studenten, aan hebben gewerkt."

De hyperloop is een manier van vervoer dat op luchtfietserij lijkt, maar volgens Stefan Marges, algemeen directeur van het European Hyperloop Center, in 2030 werkelijkheid zou kunnen worden. Met de snelheid van een vliegtuig worden goederen en mensen met behulp van magnetische velden vervoerd door een buis.

Tata Steel wil nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de hyperloop. Simon: "Hyperloop gaat het verschil maken in vervoer van mensen en goederen. En dat op een heel duurzame manier. Daar moeten we nu al tussen zitten. Zodat we er klaar voor zijn als straks de eerste trajecten worden gebouwd."

Geen 'ver-van-mijn-bed-show'

Simon benadrukt dat de Hyperloop geen 'ver-van-mijn-bed-show' is. De IJmond is nauw betrokken bij de ontwikkeling. "Dit is een project dat impact gaat hebben op de hele wereld. Maar het mooie is dat we dit project doen met onze eigen ingenieurs die hier in de omgeving wonen. We werken samen met de hogescholen in Alkmaar en Amsterdam en onze eigen bedrijfsschool speelt een belangrijke rol", vertelt Simon.

"Heel veel jongens en meiden die daar worden opgeleid, zullen de buizen herkennen. Ze hebben ze met hun eigen handen gelast en getest. We kunnen straks met recht zeggen: 'Made in IJmuiden'."