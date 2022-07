Tata Steel schatte eigen uitstoot veel te laag in, maar is 'blij met de duidelijkheid'

Tata Steel onderschatte de uitstoot van metalen en kankerverwekkende stoffen die van het fabrieksterrein afkwam. Dat is duidelijk geworden na een 'expertmeeting' van ministerie, inspectie, RIVM, provincie en Tata. Daardoor vond het RIVM in zijn gezondheidsrapport van januari veel meer schadelijke stoffen in de IJmond dan werd verwacht.

Dat leek een betrouwbaar systeem als beginpunt van het RIVM-onderzoek, maar nu is gebleken dat dat jaarverslag andere zwakke punten heeft: in het meetsysteem hoefden allerlei kenmerken van de uitstoot, zoals de hoogte van de bron, diameter van de schoorsteen en de 'uittreedsnelheid en temperatuur van het rookgas' niet nauwkeurig genoeg ingevuld te worden, legt Workel uit. En dat leidde tot onderschatting van de uitstoot door Tata Steel.

Ook een andere meting uit 2019 van Tata Steel zelf, een zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)-meting bleek 'gewoon' te kloppen. Maar zo'n zzs-meting is slechts één keer, allen over dat jaar, uitgevoerd terwijl er elektronische milieujaarverslagen bestonden van 2012 tot en met 2020.

Hoe kon die meetfout gebeuren? Daarover is nu, na een zogenaamde expertmeeting tussen ministerie, inspectie, RIVM, Tata en provincie, duidelijkheid: aan de luchtnetmetingen van het RIVM lag het in elk geval niet. Met andere woorden: hoe dichterbij Tata Steel, hoe meer stoffen die een verhoogde kans geven op bijvoorbeeld kanker en hersenschade.

Ondanks de fout is Tata Steel 'blij met de duidelijkheid die is ontstaan', aldus Marco Workel, directeur Health, Safety, Security and Environment.

In januari constateerde het RIVM in een brononderzoek dat er veel hogere concentraties zeer zorgwekkende stoffen (zzs) in de IJmond neerdalen dan te verwachten zou zijn aan de hand van de uitstootgegevens uit het 'elektronische milieujaarverslag' van Tata Steel.

Het lijkt frappant dat Tata Steel daar blij over is, het is namelijk niet zo dat Tata Steel minder heeft uitgestoten dan gedacht. "We hebben de gegevens nu weten te harmoniseren, en we denken met alle experts dat we de oorzaken van het verschil hebben gevonden", zegt Workel. "En dat betekent dat we door kunnen gaan met onze plannen, en dat we weten dat we de juiste dingen doen."

Twijfelachtige bevinding?

Onlangs meldde Tata Steel zelf dat de PAK's uitstoot vanaf het gehele Tata Steel terrein dit jaar is gehalveerd ten opzichte van drie jaar geleden. Dat was de bevinding van een door Tata ingehuurd onafhankelijk bureau.

Is die bevinding nu dan ook niet twijfelachtig? Volgens Workel niet. Want de baseline, de beginmeting uit 2019, is niet uitgegaan van de foutieve metingen van de elektronische miliejaarverslagen, maar van een andere meting, die wél bleek te kloppen.

Tata Steel moet nu die elektronische milieujaarverslagen verbeteren aan de hand van de kennis die is opgedaan over de veel preciesere zzs-meting, meldt de provincie in een reactie.