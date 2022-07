Wognummers worden gek van rommel voor hun deur: "Ik word er emotioneel van"

Bewoners aan de Wognumse straat Hanebalk worden gek van het afval dat constant voor hun huis zwerft. De komst van ondergrondse containers - geplaatst door HVC - is nog zeker geen succes. Vuilniszakken worden ernaast gezet en afval zwerft door de hele wijk. "Het lijkt wel of we in een achterbuurt wonen."

Rommel in Wognum - Aangeleverd

Jan en Marianne Otte worden er gek van. Sinds enkele maanden kijken ze uit op drie afvalcontainers, geplaatst door afvalverwerkingsbedrijf HVC. De containers zijn bestemd voor buurtbewoners van Otte. Zelf beschikken ze over de reguliere kliko's. Niet de containers op zich, maar het gebruik ervan zorgt voor problemen. Met een pasje kan het geopend worden en kan het afval worden gedeponeerd. Dit gebeurt tegen een klein bedrag. Maar veel buurtgenoten van Otte zetten het afval naast de containers, met alle gevolgen van dien. "De zakken worden open gemaakt door vogels. Meeuwen en eksters, bijvoorbeeld. Het afval wordt zo verspreid en gaat stinken. Zeker nu, met de warmte. En plastic waait in de vijver, die verderop ligt. Het is af en toe net een vuilnisbelt, zeker in de weekenden." Achterbuurt Ook buurman Peter van Ankeren ergert zich aan de troep. "Het is wachten tot er ratten bij komen. Het lijkt wel of we in een achterbuurt wonen." De containers worden regelmatig geleegd door HVC, maar ook de gemeente komt geregeld langs om het afval op te ruimen. "HVC, de gemeente, iemand van Handhaving of van WerkSaam. Er komt iedere dag wel iemand, behalve in het weekend. Dat is toch niet normaal? De containers zouden zijn geplaatst uit oogpunt van kostenbesparing, weet Jan. "Maar wie betaalt dit allemaal?"

Afval in Wognum - Aangeleverd

Marianne klom in de pen en richtte zich tot de gemeente. "Zoiets heb ik nog nooit gedaan. Tot twee keer toe heb ik geschreven, maar ik heb nooit een reactie gekregen. Complete minachting van de burger is het. Ik word daar emotioneel van. Als ik in de voortuin aan het werk ben en er lopen mensen langs, dan gaat het alleen nog maar over die rommel. 'Wat een troep, he?', zeggen ze dan. Ik word er gek van." De Wognummers hopen dat HVC en de gemeente Medemblik tot een oplossing komen. "Een structurele. Want dit kan toch niet?"

Gemeente werkt aan plan van aanpak zwerfafval: "Het begint bij bewustwording."



"Er wordt bij de gemeente Medemblik momenteel gewerkt aan een Plan van Aanpak en Uitvoering om zwerfafval tegen te gaan", zegt een woordvoerder van de gemeente. “We zetten daarin onder meer in op communicatie, bewustwording en uiteindelijk ook op handhaving. Daarnaast kijken we met HVC onder meer naar de inzamelfrequentie en de mogelijke inzet van afvalcoaches.” Ook elders in Wognum staan – net als op de Hanebalk – ondergrondse containers. “We hebben helaas te maken met enkele hotspots, waar te veel plastic en restafval wordt bijgeplaatst. Bij de meeste ondergrondse-afvalcontainers in Wognum gaat het prima.” “Het begint in onze ogen met dat iedereen zou moeten weten hoe het werkt, de bewustwording. Dat gaat blijkbaar nog wel eens mis. Ook dat moet in het Plan van Aanpak en Uitvoering een plek krijgen. We zijn overigens al aardig op stoom met dat plan en hopen het na de zomer klaar te hebben.”