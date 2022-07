Hoorn organiseert megamarkt, meer dan 300 kramen in de binnenstad

In de binnenstad van Hoorn komen volgende week woensdag maar liefst 300 kramen te staan. Tijdens de Mega Zomermarkt komen verschillende markten en beurzen bij elkaar. "Een markt die zo groot en gevarieerd is, komt hier niet vaak voor", zegt organisator Edith Hartog. "We verwachten dat er bezoekers uit heel het land naar de markt komen."

Volgens Hartog trekken de twee markten bezoekers uit heel Nederland, die soms al vroeg bij de kramen staan om door het verschillende aanbod te struinen. "Zeker bij zo'n platenbeurs zie je mensen soms al met de eerste trein komen om de parels uit het aanbod te halen. Het gaat er dan niet om of het stormt, of mooi weer is. Datzelfde geldt voor de creativiteitsmarkt."

"Ik vond het altijd zonde dat de eerder gehouden woensdagmarkten niet meer plaatsvinden", vertelt organisator Edith Hartog. "Nu hebben we het kunnen combineren met de Weversmarkt en de Platenbeurs. Het is heel uniek dat deze beurs buiten gehouden wordt, aangezien vorige edities altijd binnen waren."

De megamarkt van volgende week woensdag is een samensmelting van drie verschillende markten. Eén daarvan is de Weversmarkt, voor iedereen die 'iets met draadjes heeft', zoals mensen die breien of haken. Daarnaast kunnen muziekliefhebbers hun favoriete vinylplaten en CD's kopen op de Platen en CD-beurs van ARC Record Planet. In totaal komen er volgende week maar liefst 300 kramen te staan in de binnenstad van Hoorn.

"In januari hebben we dit plan bedacht voor woensdag, omdat je dan ook maar één dag kosten hebt. Maar met de kennis van nu hadden we zelfs honderden kramen meer kunnen hebben", licht ze toe. "Vanwege de beperkte ruimte in de binnenstad van Hoorn is dat niet mogelijk, maar we kijken wel of we de markt volgend jaar weer kunnen organiseren."

Daarbij wordt er niet specifiek naar gekeken om de markt opnieuw in Hoorn te houden. "Dat kan een optie zijn, maar ik werk bijvoorbeeld ook in Enkhuizen en daar zou je het ook kunnen organiseren", zegt Edith. "Maar zo ver zijn we ook nog niet. Je moet ook de ontvangende kant mee hebben en een paar kartrekkers die mogelijkheden zien. Als je dat hebt kun je best veel."

Hoornse binnenstad

Voor de marktkramen die in het verleden de Woensdagmarkten in Hoorn vormden is er plaats ingeruimd op De Gedempte Turfhaven. De beurs voor vinylplaten en cd's wordt gehouden op Grote Noord en een gedeelte van De Roode Steen, Nieuwstraat en Gouw. De Weversmarkt wordt gehouden op Kleine Noord en op een groot gedeelte van Grote Noord.

De markt opent woensdag om 10.00 uur en duurt tot vijf uur ‘s middags. Vanuit de organisatie wordt opgeroepen om zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer te komen.