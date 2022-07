Fransien en dochters krijgen geen tijdelijk onderkomen van Intermaris, ondanks risico's

Fransien en Demie (23) ervaren al weken een verschrikkelijke hoofdpijn. Maar voor Ronie, de jongste dochter (11), zijn de ziekteverschijnselen het ergst. Zij kampt al weken met diarree en kan hierdoor niet naar school. Na meerdere bezoeken aan de huisartsenpraktijk, schreef de huisarts een aangetekende brief, waarin staat dat er geen andere medische verklaring gevonden is voor de klachten dan de muizenoverlast . Woningcorporatie Intermaris houdt voet bij stuk en gaat, ondanks de gezondheidsrisico's, geen tijdelijke huisvesting aanbieden.

Eerder deze week bekeken raadsleden Ellen van der Knaap en Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) met eigen ogen de woning van Fransien. Op basis van die bevindingen besloot de lokale partij vragen te stellen aan het college. Ze willen dat de familie vanuit Intermaris een tijdelijk onderkomen aangeboden krijgt, zodat de woning in de tussentijd opgeknapt wordt. Daarnaast vragen ze zich af of de gemeente niet samen met Intermaris en HVC een onderzoek moet starten om de oorsprong van de muizenplaag te achterhalen.

"We hebben de muizenlijken gezien en geroken. Het is niet leefbaar zo"

Fransien had de hoop gevestigd op de aangetekende brief van de huisarts. Hiermee dacht ze dat Intermaris alsnog overstag zou gaan om hen een tijdelijk onderkomen aan te bieden, maar dat is dus niet het geval.

"Ik heb er letterlijk kippenvel van", vertelde Van der Knaap na haar bezoek aan de woning die door een muizenplaag wordt geteisterd. "We hebben de muizenlijken gezien en geroken. Het is alsof er bijna letterlijk een moord gepleegd is. Het is gewoon niet leefbaar zo."

Zelf ervaart Johan geen muizenplaag, toch ziet de buurtbewoner wel een ander structureel probleem: "Er wordt hier heel veel gedumpt... Het ligt vaak langs de kant van de weg of achter bij ons in de steeg. Dat is wel echt een probleem."

Na het bezoek aan de woning van Fransien blijkt inderdaad dat buurtbewoners niet dezelfde mate van muizenoverlast ervaren als de moeder en haar dochters. "Wij hebben zelf helemaal geen last van muizen", vertelt buurman Johan, die zelf ook aan de Kluut in Hoorn woont. "Misschien dat er bij haar té veel afval in de steeg of tuin ligt?"

Volgens Intermaris zijn de bouwkundige gebreken ontstaan door de vorige huurder. "De vorige eigenaar heeft het plafond verlaagd, de keuken en tuinpoort aangepast", somt een woordvoerder van Intermaris op. "Door die aanpassingen is het voor muizen gemakkelijker geworden om in de woning te verblijven. Het verklaart waarom naastgelegen woningen niet dezelfde mate van overlast ervaren als Fransien."

Woningcorporatie Intermaris laat in een schriftelijke reactie weten niet verantwoordelijk te zijn voor het aanbieden van een tijdelijke woning. Als Fransien tijdelijk ander verblijf wenst vanwege haar gezondheidstoestand, kan zij hiervoor contact opnemen met haar zorgverzekering. Haar zorgverzekering besluit dan of, en zo ja welke actie kan worden ondernomen.

HVC: geen signalen van een muizenplaag

Afvalverwerkingsbedrijf HVC zegt dat er geen sprake is van een muizenplaag in de Hoornse wijk. "In de afgelopen maanden hebben we een handjevol meldingen ontvangen", aldus woordvoerder Vibeke Helder van HVC. "Wij herkennen dus ook niet de signalen van een eventuele muizenplaag. We zien wel een piek in de ongediertemeldingen, maar die bestaat grotendeels uit wespennesten."

HVC krijgt de meldingen van dumpingen door van de gemeente Hoorn. "Als er dumpingen in sloten of in de bosjes worden gedaan die achter hekken liggen, daar kunnen we natuurlijk niet bij", vervolgt de woordvoerder. "Maar alles wat doorgegeven is en wat op straat ligt, halen we gewoon op."

Probleem te groot voor Intermaris

De muizenoverlast bij Fransien is inmiddels zo groot geworden dat Intermaris advies heeft gevraagd aan de GGD, over het inschakelen van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Met name om te voorkomen dat alleen het symptoom bestreden wordt en niet de oorzaak van het probleem wordt aangepakt. "De GGD adviseerde ons de gemeente melding te laten maken bij het KAD", vertelt een woordvoerder van Intermaris. "Omdat een extern muizenprobleem onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Daarover zijn we nu in contact met de gemeente."